Decía Rodionov a OKDIARIO, antes de que se inaugurara la serie entre Austria y España, que prefería enfrentarse contra Alcaraz antes que hacerlo ante Jódar. Su argumentación se basaba en un recuerdo lejano, cuando en 2019 ganó al murciano en el Challanger de Mallorca. El camino desde entonces ha sido dispar y no se ha juntado en esta Davis, en la que ambos son números uno de sus respectivos países, por molestias musculares del español. Jugó Jódar, que casi le vino peor a Rodionov, pues se creció y sacó el rodillo para remontar (2-6, 6-0, 6-1) y sellar el billete de España a semifinales. Ahí espera Gran Bretaña.

«Estoy muy contento con cómo está transcurriendo la temporada y también por haber llegado a las semifinales por primera vez con mi país. Creo que ha sido un partido muy duro, pero el hecho de contar ya con la ventaja tras la primera victoria en la serie me ha ayudado mucho a adaptarme mejor a la pista y a jugar con más confianza; así que estoy muy feliz de poder demostrar esto», dijo Jódar a pie de pista, tras abrazarse con Ferrer una vez conseguido el billete a semifinales.

Carlos Alcaraz debió pensar por momentos que sí, que al final le iba a tocar vestirse de corto. Porque Jódar estuvo desconectado durante media hora, lo que tardó en perder el primer set. Parecía fundirse a negro, bien por el escenario, debutante en unas Finales de la Davis, o bien por las circunstancias, con más de 81 partidos en las piernas esta temporada. La realidad es que Jódar no era Jódar, no era el tenista agresivo que he irrumpido en el circuito. Rodionov -119 del mundo- le había arrebatado dicha cualidad.

Se fue al banquillo con cara de pocos amigos a escuchar lo que tenía que decir Ferrer. Vayan a saber qué le dijo, pero todo cambió. Jódar sacó el Jódar de todo el año, ese que no especula y ataca. Ataca incluso para defenderse. Y Rodionov sacó la bandera blanca de la rendición. El español se llevó 12 de los 13 juegos siguientes y culminó una remontada autoritaria que mete a España en semifinales. Se cita con Gran Bretaña por un puesto en la final. La Armada invencible.

«Creo que los consejos que me dio el capitán Ferrer, junto con los de todo el equipo, me ayudaron a empezar el segundo set con más confianza y más relajado; al fin y al cabo, eso era lo que tenía que hacer. Estaba jugando un partido de Copa Davis, así que debía disfrutar y tratar de jugar con soltura, y eso fue precisamente lo que mejor hice», añadió Jódar después del partido.