España y Austria se ven las caras en los cuartos de final de la Copa Davis 2026 a partir de las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias) en Bolonia, Italia. El combinado dirigido por David Ferrer quiere dar un golpe sobre la mesa y las exigencias son altas. Dani Mérida será el encargado de abrir la serie frente a Joel Schwaerzler. Después, Jódar tendrá que medirse con Jurij Rodionov. La principal novedad en la ausencia de Carlos Alcaraz en el single. No te pierdas ningún detalle del minuto a minuto en el directo de OKDIARIO.

El murciano sólo jugará el dobles en el caso de que sea necesario desempatar la eliminatoria. En el caso de que sus compañeros pierdan algún partido, tendría que enfrentarse a Neil Oberleitner y Lucas Miedler, su compañero será Marcel Granollers. Ferrer ha optado por darle descanso de cara a las semifinales.