España – Austria, en directo la Copa Davis 2026: dónde ver en vivo y última hora online gratis del partido de Carlos Alcaraz hoy
España inicia este jueves su camino hacia la séptima Ensaladera de su historia
Dani Mérida es el encargado de abrir la elimitoria
Alcaraz se reserva: no juega individual y Mérida abre la eliminatoria de España en la Davis
España y Austria se ven las caras en los cuartos de final de la Copa Davis 2026 a partir de las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias) en Bolonia, Italia. El combinado dirigido por David Ferrer quiere dar un golpe sobre la mesa y las exigencias son altas. Dani Mérida será el encargado de abrir la serie frente a Joel Schwaerzler. Después, Jódar tendrá que medirse con Jurij Rodionov. La principal novedad en la ausencia de Carlos Alcaraz en el single. No te pierdas ningún detalle del minuto a minuto en el directo de OKDIARIO.
El murciano sólo jugará el dobles en el caso de que sea necesario desempatar la eliminatoria. En el caso de que sus compañeros pierdan algún partido, tendría que enfrentarse a Neil Oberleitner y Lucas Miedler, su compañero será Marcel Granollers. Ferrer ha optado por darle descanso de cara a las semifinales.
¿Por qué no juega Carlos Alcaraz en singles?
Carlos Alcaraz jugará frente a Austria siempre y cuando Dani Mérida o Rafa Jódar pierdan sus eliminatorias. El murciano no jugará el singles, una estrategia de David Ferrer para darle descanso de cara a unas futuras semifinales.
Dani Mérida abrirá la eliminatoria
El número 42 del mundo tendrá que cumplir con su parte ante Joel Schwaerzler. El partido comenzará no antes de las 17:00 horas.
Decisión estratégica de Ferrer con Carlos Alcaraz
El seleccionador quiere darle descanso al murciano, que solo tendrá que salir a pista si Dani Mérida o Rafa Jódar pierden su enfrentamiento.
¿A qué hora empieza el España – Austria de la Copa Davis 2026?
El España – Austria de la Copa Davis empezará este jueves 26 de noviembre no antes de las 17:00 horas (16:00 en las Islas Canarias). Estos son los horarios del España – Austria:
Dani Mérida – Joel Schwaerzler
Rafa Jódar – Jurij Rodionov
(En caso de empate) Carlos Alcaraz y Marcel Granollers – Neil Oberleitner y Lucas Miedler