La FIFA ha sufrido un ciberataque en el que le han robado varios documentos internos que han sido publicados. Desde el organismo que rige el fútbol mundial han señalado que se ha producido un «acceso no autorizado» en el que han adquirido «un conjunto limitado de información personal y empresarial», algo que consideran como «una violación grave e inaceptable de la privacidad». El ataque ha sido reivindicado por Handsome Boy Hacking Club con publicaciones en redes sociales en las que aportan pruebas de ese material que han sustraído.

Entre los documentos no se encuentran los documentos relacionados con el plan de privatización del Mundial. Al menos, entre los que han publicado en sus redes sociales. Este jueves, la entidad que dirige Gianni Infantino ha reconocido el robo de documentos tras un hackeo: «La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. La FIFA está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden».

La FIFA condena «en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales». «Dichas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden acarrear consecuencias significativas para las personas afectadas», sentencian desde Zúrich.

Este grupo de piratas informáticos ha accedido a estos datos, logrando suplantar la identidad de miembros del personal de la FIFA. Entre la información adquirida se encontrarían documentos de identidad y de inmigración, información de ejecutivos, registros financieros, documentos legales y registros internos de gobernanza.

Desde el ente rector del fútbol han cifrado la cantidad de información que les han sustraído en un 0,1% del total de los datos que tienen recopilados y entre ellos no se encuentran los del proyecto que estuvo a punto de tumbar a Infantino, el FIFA Forward Enterprise. El grupo de hackers comenzó a publicar los datos robados en sus redes sociales hace una semana, el pasado 19 de noviembre, y aseguran que poseen más de 12 gigabytes de documentos internos de la FIFA.