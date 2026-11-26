Se confirma lo que era un secreto a voces. Carlos Alcaraz, que aterrizó en Bolonia procedente de las ATP Finals, no disputará el partido individual ante Austria. La serie la abrirá Dani Mérida contra Joel Schwaerzler. Y Rafa Jódar disputará el segundo partido de single ante Jurij Rodionov. Ferrer se reserva a Alcaraz para un hipotético tercer punto, el partido de dobles donde formaría pareja junto a Marcel Granollers.

Lo Alcaraz es la crónica de una ausencia anunciada. Por él mismo, además. Dejaba pistas cada vez que tenía un micrófono delante. «Cada día que paso en Turín es un día menos para llegar a Bolonia y aclimatarse a las características de la pista», dijo durante las ATP Finals tras sufrir molestias musculares. Y, una vez en Bolonia, volvió a dejar caer su ausencia. «Confío plenamente en todo el equipo, en cada tenista que juegue», afirmó.

Cabe recordar que el murciano sufrió molestias musculares en el isquiotibial izquierdo en plenas ATP Finals. Se sometió a pruebas médicas y disputó y ganó tres partidos del mencionado torneo. «Tengo confianza alta. Esta semana es muy importante, estoy listo. Me estoy cuidando, física y mentalmente. Desde Turín ha habido unos días buenos; todavía recuperaéndome para volver más fuerte, espero que no haya ningún problema en los próximos días», dijo Alcaraz.

El plan encamina a Jódar y Mérida para los partidos individuales y, si fuera necesario, Alcaraz y Granollers en el dobles. Decisión con peligro, pues cabe recordar que Jódar y Mérida debutan en una fase final de Davis y vienen con cierta incertidumbre. El primero porque sus piernas acumulan 80 partidos a lo largo del año y hace una semana, en las ATP Finals, sufrió fatiga ante Fils. Mientras que el segundo ha llegado a Bolonia desconectado de la tensión competitiva al haber recibido la llamada mientras se encontraba de vacaciones.