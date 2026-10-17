De Burgos Bengoetxea deja al Betis con 10 tras marcar un gol: expulsa a Bernal tras un encontronazo con Lamine Yamal

El Betis se quedó con 10 después de que Facundo Bernal fuera expulsado por un encontronazo con Lamine Yamal que inició con un empujón el internacional español. De Burgos Bengoetxea y su asistente, que lo vio en primer plano, cayeron en la trampa y mostraron la roja directa al jugador del conjunto verdiblanco, tras la celebración de un gol de Abde, que era el 2-3. El mediocentro bético agarró al del Barça tras el empujón que le propinó y juntó repetidamente su cabeza con la de la estrella culé, que se tiró al suelo fingiendo una agresión. Aquí no hizo falta VAR. De Burgos ni se lo pensó.

La acción no daba para mucho más que una amarilla para cada uno, pero el colegiado prefirió expulsar a Bernal, considerando que había agresión. Mientras Fermín se quedaba tendido en el suelo para intentar que revisaran una falta previa al gol de Abde, Valles se acercó para levantarle y, entonces, se formó la tangana.

Allí acudió Lamine Yamal a poner orden, con un empujón a Bernal. La reacción del uruguayo fue clara: le sujetó y juntó su cabeza con la del jugador del Barcelona en repetidas ocasiones. Lamine aprovechó para irse al suelo y tirarse unos segundos tocándose la cabeza como si le hubiesen dado un fuerte golpe, sacando la expulsión del jugador del Betis.

El Betis se había puesto 2-3, pero el partido estaba ya prácticamente decidido. Con uno menos, al equipo de Pellegrini se le ponía muy cuesta arriba el partido. Cabe recordar que De Burgos había anulado ya antes un gol por una mano de lo más surrealista.