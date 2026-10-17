No hay quién pare a Lamine Yamal: así fue su obra de arte en La Cartuja

Bestial fue el golazo que marcó Lamine Yamal en el minuto diez de partido en La Cartuja para adelantar al Barcelona contra el Betis. Un chirlo de una factura impresionante para dejar boquiabiertos a todos los que estaban viendo este partidazo entre el primer y tercer clasificado de esta Liga.

No había pasado nada en La Cartuja hasta que Lamine Yamal sacó su calidad a pasear. Regateó cerca del área a Fran García primero, se acercó al pico de la misma, pegó un recorte hacia fuera y le pegó un latigazo directo a la escuadra del palo largo que defendía Valles. Parecía una ocasión sin peligro alguno y la estrella culé la convirtió en el gol de la jornada. Todos alucinaban con el 0-1 del Barça, incluso Hansi Flick desde su banquillo.

Ya fue decisivo Lamine Yamal el pasado martes en Estambul en la Champions con dos asistencias magistrales que decidieron el partido y ante el Betis también puso la primera piedra para buscar la victoria para el Barcelona. Un gol que solamente está al alcance de las grandes estrellas de nuestro fútbol. El vídeo del gol no lo podemos adjuntar por las restricciones audiovisuales de la Liga de Tebas.