Lamine saca la varita en Champions

Lamine Yamal ganó el MVP en Estambul sin necesidad de marcar uno de los cuatro goles del Barcelona ante el Galatasaray en la segunda goleada del equipo culé en esta Champions. Realmente no lo necesitó para ser el jugador más decisivo sobre el campo. Dejó dos asistencias de gol magistrales, pudieron ser tres, en los primeros ocho minutos de la segunda parte y sentenció el partido.

Sacó la varita Lamine Yamal en un infierno turco que no le asustó. Se vistió de mago para liderar otra goleada de su Barcelona en Champions. Ya llevan nueve goles en sus dos primeros partidos. Y el ’10’ está siendo decisivo.

El equipo culé sufrió más de la cuenta en el primer tiempo a pesar de ser superior. Recibió dos goles del Galatasaray, aunque uno de ellos fue anulado, y empezó a tener dudas. Lemina también intentó sacar a Lamine del partido, pero no pudo.

Lamine Yamal se crece en Europa

Con esos ingredientes, el Barcelona salió en la segunda parte con otra cara. Todo ello liderado por Lamine Yamal. El ’10’ culé decidió que hasta «aquí» había llegado el partido. En los primeros ocho minutos de segunda mitad dejó tres asistencias de auténtico mago.

La primera, con el exterior desde banda derecha, la perdonó Gordon a portería casi vacía en el 46′. La segunda, en el 50′, desde la frontal con rosca directa a la cabeza de Fermín. Y la tercera, en el 53′, regalándole el gol a Gordon tras inventarse un regate brillante dentro del área con un engaño de rebona y unos detalles de calidad extrema.

Dos asistencias que decidieron un partido que costó más de lo que parecía. El Galatasaray defendió bien hasta que Lamine Yamal tiró su muro abajo. La estrella culé, al que felicitó Hansi Flick por su gran partido, dejando claro que podía haber marcado además tres o cuatro goles, sacó su varita a pasear en el gran escaparate que es la Champions. Su momento de juego es imparable.