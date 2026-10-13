El Barcelona ruge en el infierno

El partido en Estambul duró hasta que Lamine quiso. El ’10’ culé decidió el partido con dos asistencias magistrales en el inicio de la segunda parte y sentenció el choque. Cancelo, para empatar, Fermín, Gordon y Adeyemi hicieron los cuatro goles del Barcelona en otra goleada en un inicio de curso impecable. El Galatasaray empezó ganando, pero tras ver cómo le anulaban el segundo por un fuera de juego muy justo, se vino abajo.

Dos victorias del Barcelona en sus primeros dos partidos de Champions. Nueve goles a favor en dos jornadas, dos goleadas y un fútbol que de momento también parece imparable en Europa. El Barça fue dominante desde el inicio, aunque sufrió con las contras turcas. En cuanto encontró el hueco en el muro del Galatasaray, lo tiró con fuerza.

Cakir detiene al Barça

El Barcelona empezó con decisión en Estambul. Gozó de su primera ocasión a los seis minutos. Perdonó Olmo un mano a mano ante Cakir, que sacó una gran parada. La primera de las muchas que iba a dejar durante el partido. Era el líder del muro turco.

La segunda se la hizo a Gordon en el minuto 15 y la tercera otra vez a Gordon en el 16. El portero turco estaba siendo decisivo en un Galatasaray que estaba defendiendo muy bien en los primeros minutos. En el 25, le paró otra a Cancelo.

El Galatasaray se adelanta y le anulan el segundo

El Galatasaray tenía muy claras las ideas. Defender bien y salir a la contra. Y ese plan le salió a la perfección en los primeros minutos. Así llegó el 1-0 en el infierno turco. En el 27′, Rafael Leao se metió una carrera tremenda, dejó la pelota en la frontal y allí apareció Batrakov con un buen remate que tocó en Cancelo y se la desvió a Joan.

Una contra de libro y 1-0. Seis minutos después, en el 33′, y en el segundo disparo a puerta de los turcos, llegó el segundo. Lo marcó Yilmaz tras un cabezazo de Osimhen, pero fue anulado por un fuera de juego muy justo. Tuvo que entrar el VAR y el Galatasaray se vino abajo.

Cancelo inicia la remontada

El 2-0 que pudo ser anuló al Galatasaray y provocó que el Barcelona se hiciese grande en el partido tras minutos de dudas sobre el césped. Así llegó el empate de Cancelo justo antes del descanso, en el 42. Pase filtrado de Olmo y remate de primeras impecable del luso desde el interior del área. 1-1. Pudo remontar el Barça antes de irse a vestuarios, pero Cakir lo volvió a evitar con dos grandes paradas.

Lamine decide el partido

Lamine Yamal salió al césped en la segunda parte con ganas de decidir el partido. Dijo «hasta aquí» y así fue. Primero, en el 46, dejó una asistencia brillante con el exterior que Gordon perdonó casi a portería vacía. En el 49, Lamine volvió a vestirse de genio con un pase tremendo con rosca a la cabeza de Fermín. 1-2.

Y tres minutos después, en el 52, Lamine Yamal volvió a sacar la varita, se inventó un regate imposible en el área turca, tuvo suerte con el rebote y le sirvió la pelota a Gordon casi sin despeinarse para que hiciese el 1-3. Partido sentenciado en un abrir y cerrar de ojos.

A partir de aquí, con el partido sentenciado, fue un paseo del Barcelona. Lamine Yamal puso fin al infierno turco. Hansi Flick empezó a mover el banquillo en el 59 sacando a Gabriel Jesús y Adeyemi por Olmo y Gordon. Más tarde, en el 74, sacó a Koundé por Eric y a Bernal por Pedri, algo fatigado.

Entre medias, Adeyemi engordó el resultado marcando el 1-4 con otro gran remate dentro del área. El Barça dominó andando el tramo final, buscando incluso hacer más sangre en un estadio que se quedó medio vacío con la goleada en el marcador. Seis puntos ya tiene este Barça en Champions tras dos sendas goleadas.