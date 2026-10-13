Galatasaray – Barcelona y Atlético de Madrid – Manchester en directo | Dónde ver online gratis y alineaciones de los partidos de la fase de liga de la Champions League hoy

Galatasaray-Barcelona y Atlético-Manchester United son los dos partidazos de este martes que te vamos a contar en el multidirecto de Champions de OKDIARIO, donde también te informaremos de lo que pase en el resto de la jornada, con especial atención al Villarreal-Nápoles, que será el otro partido con representación española. Sigue en vivo y en directo a través de OKDIARIO el Galatasaray-Barcelona de la Champions League y el Atlético-United que te ofrecemos en nuestro multidirecto de Champions.

En directo: Galatasaray-Barcelona de la Champions y Atlético-United

El Barcelona afronta el segundo partido de la fase de liga de la Champions League en el duelo que le enfrentará al Galatasaray en el mítico Ali Sami Yen. El conjunto culé llega al partido que se disputará este martes 13 de octubre a las 21:00 horas con un pleno de victorias en Liga y después de haber goleado (5-1) al Feyenoord en el estreno en la competición en un partido que se saldó con goles de Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús y un doblete de Raphinha, que no estará en Estambul por lesión.

El Barcelona llega loco por la música después de un inicio fulgurante de una temporada en la que tiene el gran objetivo de la Champions League. Después de haber ganado las dos últimas ligas y 11 años después de su última final, los de Hansi Flick siguen con la mente puesta en una competición donde la próxima semana visitarán París para enfrentarse al PSG y más adelante se enfrentarán contra rivales como Aston Villa, Manchester City y Sporting de Lisboa. El Galatasaray-Barcelona que se disputa este martes 13 de octubre a las 21:00 horas se podrá ver a través del canal Movistar Plus de la misma plataforma. También podrás informarte de todo lo que sucede, antes, durante y después del partido en el directo que ofreceremos en OKDIARIO.

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El otro gran duelo de la jornada con representación española será el partido que disputará el Atlético de Madrid contra el Manchester United en el Metropolitano. Los de Simeone, que en la edición de 2026 albergan la final, y que perdieron contra el Liverpool (2-1) en su estreno en la competición, se enfrentan al equipo inglés que vuelve esta temporada a la máxima competición europea. El partido se podrá ver en la plataforma Movistar Liga de Campeones.

El resto de partidos de la jornada son estos: