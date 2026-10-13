Lamine es un mago: su sensacional jugada para asistir a Gordon en el tercer gol del Barça

Lamine Yamal es un mago. Es un auténtico escándalo la manera en la que se las apañó para asistir a Anthony Gordon en el tercer gol del Barcelona en Turquía. No fue un inicio de noche sencillo para los culés en Estambul, donde el Galatasaray se adelantó dos veces, aunque en la segunda se lo anularon por un fuera de juego milimétrico. Eso activó al Barça y a su genio.

Después de servir un balón exquisito a Fermín López para que el onubense hiciese el gol del empate con la cabeza, Lamine Yamal se sacó de la chistera una de las jugadas de esta Champions League.

El Barça 𝐛𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞. 🕺 𝐆𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧 coloca el tercero ante el Galatasaray después de un nuevo invento de Yamal en el área. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/I9mvUyDskx — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 13, 2026

Tras correr hacia la línea de fondo, el extremo se marchó de su marcador regateándole con una rabona y, con una pizca de suerte, recogió sobre la cal un balón que se escapaba rebotado y lo tocó de exterior para que Gordon controlase y marcase el 1-3. Tremendo. Una verdadera delicatessen.