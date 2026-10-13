Era el 2-0: así anuló el VAR el segundo gol del Galatasaray contra el Barcelona por un fuera de juego muy justo

El VAR anuló en Estambul el segundo gol del Galatasaray por un justísimo fuera de juego que en directo era imposible de interpretar cuando en el minuto 33 el equipo turco se puso 2-0 en el marcador. Poco después y antes del descanso, Cancelo empató el partido para el Barcelona.

El Barcelona dominaba el partido en el infierno turco, pero el Galatasaray le hizo mucho daño a la contra durante el primer tiempo. Así, al contragolpe, hizo el primero del partido en el minuto 28 con una gran carrera de Rafael Leao y un remate desde la frontal de Batrakov.

Poco después, Yilmaz hizo el segundo, en el 33, tras rematar a bocajarro después de otro cabezazo de Osimhen tras un córner. Pero el VAR tuvo que intervenir para anular el gol por un fuera de juego muy justo. Tuvieron que estar varios minutos para trazar las líneas, que en televisión no se vieron hasta el descanso.

Un gol anulado que impidió el 2-0 del Galatasaray en un momento clave. Diez minutos después, antes del descanso, el Barcelona empató el partido y puso el 1-1 gracias a un gran gol de Cancelo.