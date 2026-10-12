Alineación del Barcelona contra el Galatasaray: Cubarsí y Cancelo vuelven a la defensa culé

La alineación del Barcelona tendrá novedades en su visita a Estambul para medirse al Galatasaray en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Hansi Flick volverá a poner como titulares en defensa a Cubarsí y Cancelo después de darles descanso ante el Getafe.

No hay dudas en la portería del Barcelona a la de confeccionar la alineación de Hansi Flick. El pasado sábado en Liga ante el Getafe volvió a ser titular Joan García y dejó su portería a cero. Ya está recuperado y volverá a ser titular este martes contra el Galatasaray.

Las novedades en la alineación del Barcelona están en la defensa. Cancelo y Cubarsí no tuvieron minutos ante el Getafe y ambos volverán a ser titulares en Champions. La defensa culé se completará con Koundé en el lateral derecho y Gerard Martín como central.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona jugará Rodri junto a Pedri, con la novedad de la titularidad de Fermín López por delante. En este caso se quedará en el banquillo Dani Olmo.

Adeyemi será titular en la alineación del Barcelona ante el Galatasaray, sustituyendo a Gordon. En la delantera, Gabriel Jesús volverá a hacer de Raphinha. El ataque se completará con Lamine Yamal.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este martes al Galatasaray en Estambul con motivo de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Adeyemi y Gabriel Jesús.