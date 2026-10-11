Un Barcelona intratable con un inicio de Liga de récord

El Barcelona ha comenzado esta Liga de manera intratable con un inicio de auténtico récord. 24 puntos cosechados en los primeros ocho partidos. Ocho victorias en las primeras ocho jornadas con un juego que aplasta a cada rival que se le pone enfrente. Hansi Flick, en su tercera temporada como técnico azulgrana, ha vuelto a montar otra ‘máquina de matar’.

Volvió a ganar el Barcelona el pasado sábado con comodidad al Getafe en el Camp Nou y comienza a ser una costumbre. Lo han ganado todo los de Hansi Flick en este inicio de curso. Ocho victorias consecutivas en Liga más una en Champions.

Si hay una manera de poner un ejemplo claro de algo intratable, eso es a día de hoy este Barcelona. Un equipo que parece que con los fichajes de Rodri o Gordon ha vuelto a dar un salto de calidad y superioridad respecto a sus rivales. Ayer, por ejemplo, sin Raphinha, su máximo goleador, el equipo culé respondió ante la portería rival sin pestañear. Sigue teniendo algunas carencias, sobre todo en defensa, pero por el momento no se notan, gracias a una máquina que está funcionando como un reloj suizo.

La victoria ante el Getafe, la octava consecutiva en Liga, provocó que el Barcelona igualase el mejor arranque liguero de su historia. Antes lo había logrado el Tata Martino en la campaña 13/14, también con ocho victorias. La realidad es que los de Flick van hacia una proyección de 100 puntos. Con una victoria la semana que viene en campo del Betis, igualarían el mejor arranque de la historia de la competición, en la mano del Real Madrid de Miguel Muñoz.

Los números hablan por sí solos en este Barcelona intratable. Ha marcado 34 goles a favor en estas ocho jornadas y solamente ha recibido siete. Los de Hansi Flick son un equipo muy fiable y a día de hoy hay pocos equipos en Europa que estén mostrando un estado de forma como el suyo. El Barça, sin duda, mete miedo en estos primeros meses de competición.