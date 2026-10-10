Sin Raphinha, pero sin piedad

El Barcelona sigue a lo suyo y aún no conoce la derrota en la Liga. Los de Flick no perdonan en casa y han conseguido imponerse 3-0 al Getafe, en la jornada ocho. El partido estaba marcado por la baja de Raphinha, pero el equipo lo ha solventado a la perfección. Anthony Gordon adelantó a los blaugranas en el minuto dos y todo fue rodado desde ese momento. Gabriel Jesus y Jules Koundé cerraron la goleada.

Los fichajes se han convertido en los protagonistas. La suerte también acompañó, ya que el primer tanto del británico desde fuera del área viene de un rebote determinante de Mario Martín. Por unas razones u otras, los culés siguen siendo una apisonadora en los primeros minutos, en los que salen con todo para eliminar las esperanzas de sus rivales desde el pitido inicial.

Gabriel Jesus vuelve a demostrar que puede ser importante con sus aportaciones goleadoras. El brasileño tenía la difícil tarea de sustituir a su compatriota como nueve, algo en lo que ha cumplido con creces. El delantero está ofreciendo un buen rendimiento pese a no disfrutar de todos los minutos posibles. Con este tanto suma tres en 123 minutos disputados (teniendo en cuenta la Champions League).

Jules Koundé ha sido el encargado de cerrar el encuentro. El Getafe había empezado a tener algunas ocasiones y el 2-0 no era suficiente. El defensa aprovechó un gran centro de Lamine Yamal y remató desde el área pequeña sin demasiada oposición. Los de Bordalás se vieron superados en el Camp Nou y suman su cuarta derrota de la temporada.

El Barcelona le mete presión al Real Madrid

El supersábado de la Liga no concede respiros y ahora es el turno de los blancos, que se enfrentan al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Los culés superaron su prueba después de que el Atlético de Madrid se impusiera al Deportivo Alavés en los últimos minutos. Por el momento, parece que los blaugranas no van a regalar demasiados puntos este año, actualmente son líderes en solitario con 24 puntos.