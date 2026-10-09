Raphinha sigue al margen del grupo y no jugará ante el Getafe

Raphinha se ha entrenado este viernes en solitario y al margen del grupo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y no jugará ante el Getafe este sábado en la jornada 8 de la Liga en el Camp Nou. El brasileño todavía no se ha recuperado del todo de la lesión que sufrió ante Brasil y descansará en Liga para intentar llegar al partido de Champions del próximo martes.

El Barcelona ya tiene la cabeza puesta en el regreso a la Liga. El cuadro culé se medirá al Getafe buscando su octava victoria consecutiva en las ocho primeras jornadas. Para ello, Hansi Flick ha liderado el entrenamiento previo a este partido con la gran ausencia de Raphinha. También Christensen, que sigue con su recuperación.

Raphinha sigue entrenando al margen del grupo y su presencia ante el Getafe está descartada, con la idea en el club azulgrana de que pueda llegar al partido de Champions del próximo martes ante el Galatasaray. Tampoco entrará en la convocatoria un Frenkie De Jong que sigue con su proceso de recuperación.

Sí entrenaron con el grupo y con normalidad Eric García y Joan García. Ambos están totalmente recuperados y apuntan a titulares contra el Getafe este sábado. Un partido en el que regresa la Liga después de un parón inédito, el más largo de la historia.