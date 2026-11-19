El Manchester City comienza a sufrir las consecuencias de las 114 irregularidades financieras encontradas por la Premier League el pasado mes de septiembre. El grupo Apollo, propietario mayoritario del Atlético de Madrid, le ha denegado un préstamo de 2.000 millones de dólares (alrededor de 1.820 millones de euros). Un revés financiero que llega cuando la negociación entre ambas partes se encontraba en su recta final y como consecuencia del castigo futuro que afronta el club citizen por parte de la Premier League.

En la competición británica ya preparan su ofensiva contra el Manchester City. El último movimiento al respecto lo han liderado 18 de los 20 clubes que actualmente militan en la primera categoría del fútbol del Reino Unido, a excepción del Manchester City y otro club que se ha abstenido en la votación, ha sido blindar a los directivos de la Premier ante las amenazas de una posible demanda del equipo skyblue. Los cinco miembros de la mesa directiva de la liga estarán protegidos económicamente en caso de que la aerolínea Etihad, patrocinador principal del club, emprenda acciones legales próximamente.

La resistencia contra el Manchester City en el fútbol británico es total, y comienza a tener consecuencias económicas para el conjunto citizen. La operación crediticia tumbada por Apollo supone un duro contratiempo para el futuro financiero de un Manchester City que tendrá que encontrar vías alternativas de financiación. Precisamente, entre las infracciones cometidas por el club de capital emiratí destacan las más de 900 millones de libras con los que el City infló sus cuentas entre los años 2009 y 2018. Motivo por el cual el equipo de Manchester tendrá que ser cuidadoso a la hora de encontrar nuevos ingresos.

El Manchester City empieza a visualizar la caída

Los últimos acontecimientos que rodean al Manchester City no auguran un buen desenlace en los próximos meses. En el horizonte, el club ganador en 10 ocasiones de la Premier League cuenta con la apelación, programada para finales de diciembre. El veredicto por parte de la Comisión Independiente llegará ya en 2027, en enero, cuando se decidirán también las sanciones deportivas y económicas para el equipo. En el plano futbolístico, el Manchester City enfrenta desde una deducción de puntos -que podría garantizar su descenso esta misma temporada- a una expulsión definitiva de la Premier o la retirada de los títulos nacionales ganados entre 2009 y 2018.

Las consecuencias económicas de los 114 irregularidades financieras de los que fue declarado culpable por parte de la Comisión Independiente empiezan a ser tangibles. La cancelación del crédito de 2.000 millones de dólares por parte de Apollo, avanzado por el medio inglés Financial Times, ha sido el primer contratiempo financiero para el Manchester City. Además de un golpe para su reputación, lo que disminuye la confianza de los patrocinadores y los ingresos mediante esta vía, una dura sanción deportiva volvería a castigar las finanzas del club y pondría en entredicho el futuro de Abu Dabi en la propiedad del Manchester City.