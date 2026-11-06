Hasta seis coches patrulla detienen a un futbolista de la Premier por pasearse con un arco y varias flechas

Lo que parecía un tranquilo paseo acabó convirtiéndose en una escena de película policial. Amar Dedic, futbolista del Newcastle United, ha protagonizado una situación de lo más surrealista después de ser visto caminando con un arco y varias flechas por un paraje natural de Inglaterra. La imagen despertó tanta preocupación entre los vecinos que la Policía llegó a movilizar hasta seis coches patrulla, algunos de ellos pertenecientes a unidades de respuesta armada, para localizarle e investigar qué estaba haciendo.

El futbolista bosnio de 24 años se encontraba acompañado de un amigo en las inmediaciones de un embalse situado en Harlow Hill, en el condado de Northumberland. Según las informaciones publicadas por medios británicos, un ciudadano que paseaba por la zona se encontró con los dos hombres portando un arco y varias flechas y decidió avisar inmediatamente a las autoridades.

La llamada se produjo alrededor de las 13:55 horas del miércoles y puso en marcha un dispositivo policial bastante llamativo. Hasta seis vehículos, tanto identificados como camuflados, se desplazaron hasta la zona para tratar de localizar a los dos hombres. La intervención no terminó allí, ya que los agentes consiguieron interceptar el coche en el que viajaban Dedic y su acompañante unos once kilómetros más adelante, en la exclusiva urbanización de Darras Hall.

Amar Dedic y un suceso surrealista

Una vez localizado el vehículo, los policías procedieron a detener e identificar a sus ocupantes, preguntarles por lo sucedido y registrar el automóvil. Durante la intervención encontraron el material que había provocado la alarma y terminaron requisando el arco y las flechas. La historia todavía tuvo un capítulo más curioso. Mientras los agentes interrogaban al futbolista, aparecieron por allí Mark Gillespie, guardameta del Newcastle, y Paul Dummett, ex defensa del conjunto inglés. Según recoge The Telegraph, ambos se encontraban en las inmediaciones por casualidad y se acercaron al lugar al comprobar el despliegue policial.

Después de hablar con los implicados, la Policía descartó que existiera un peligro para la población. De hecho, las primeras conclusiones apuntaban a que el arco y las flechas estaban destinados a actividades recreativas. Eso sí, el material fue requisado y las autoridades mantienen abiertas sus pesquisas para aclarar todos los detalles. Uno de los aspectos que ha llamado la atención de este episodio es la legislación británica relacionada con este tipo de armas. En Inglaterra está prohibido cazar animales o aves utilizando arcos y flechas o ballestas. Además, algunas informaciones apuntan a que Dedic y su amigo habrían llegado a disparar algunas flechasen el campo, aunque no ha trascendido qué estaban utilizando como objetivo.

La Policía de Northumbria confirmó los hechos en un comunicado: «En este momento, se entiende que eran para uso recreativo y que no existía ninguna amenaza para el público. La investigación continúa». Por su parte, el Newcastle no tendría intención de tomar medidas disciplinarias contra el futbolista, aunque desde el entorno del club consideran que fue bastante ingenuo al pensar que podía pasearse por un espacio público con este material sin llamar la atención del resto de personas.