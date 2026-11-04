La mujer del futbolista Ollie Watkins huye de su millonaria vida en Arabia Saudí y forma un escándalo

La aventura de Ollie Watkins en Arabia Saudí ha sufrido un contratiempo familiar. Ellie, mujer del delantero inglés, ha decidido abandonar temporalmente el país junto a sus dos hijos, Amara y Marley, para regresar a Reino Unido. Una decisión motivada por la creciente tensión en Oriente Medio y especialmente por los problemas de seguridad que se están viviendo en territorio saudí. El futbolista permanecerá en Riad entrenando y jugando con el Al-Hilal, que le paga un salario astronómico.

La propia Ellie Watkins ha sido la encargada de explicar la situación a través de un vídeo publicado en TikTok, donde ha reconocido que los acontecimientos de las últimas semanas han obligado a la familia a cambiar sus planes. «Hemos tenido un pequeño giro en nuestra historia. He vuelto a Reino Unido, espero que solo durante un tiempo. En realidad, no sé cuándo», explica. La mujer del internacional inglés también quiere aclarar los motivos que hay detrás de esta decisión, dejando claro que la prioridad ahora mismo es proteger a los pequeños y ofrecerles cierta estabilidad. «Hay un poco de conflicto y están pasando cosas en Arabia Saudí, así que básicamente hemos decidido quedarnos aquí hasta que se calme todo», comenta.

«Sentí que necesitaba hacerlo por los niños, para que tengan algo de normalidad hasta que podamos volver allí y estar todos juntos», añadió Ellie, que por el momento no ha puesto una fecha para regresar a Riad. La familia se encuentra ahora separada, ya que Ollie Watkins seguirá defendiendo los colores del Al-Hilal saudí mientras su mujer y sus hijos permanecen en Inglaterra.

La vida en Arabia Saudí

La situación contrasta con los planes que la pareja tenía cuando decidió comenzar una nueva aventura en Oriente Medio. El pasado verano, Watkins abandonó el Aston Villa después de seis temporadas para incorporarse al Al-Hilal en una operación que rondó los 55 millones de euros. Un movimiento que cambió por completo la vida de la familia, que había construido su hogar en Birmingham.

Ellie ya había mostrado públicamente sus sentimientos encontrados ante aquel traslado. «Mi corazón está sufriendo mientras ponemos fin a los seis años más maravillosos en el Villa», escribió durante su despedida del club inglés. La influencer reconoció que allí habían nacido sus hijos, habían conocido grandes amigos y habían creado una vida de la que siempre estaría agradecida.

Cuando llegaron a Arabia Saudí tampoco escondió su sorpresa por el cambio de rumbo: «No estaba en mi lista de cosas que esperaba para 2026», reconoció en otra publicación, en la que admitía que todavía estaba asimilando lo rápido que había cambiado todo. De hecho, durante las primeras semanas también dejó entrever que la adaptación no estaba siendo sencilla, algo que genera cierta polémica. En octubre compartió una fotografía junto a sus hijos acompañada de un mensaje en el que reconocía que estaba intentando que todo mejorase pronto.

La decisión de Ellie llega después de varios episodios de violencia en Oriente Medio. Según las informaciones publicadas por medios británicos, un ataque con misiles atribuido al movimiento hutí de Yemen contra el aeropuerto de Riad provocó 13 muertos y más de 300 heridos. También se han registrado ataques en otras instalaciones aeroportuarias del país. Mientras tanto, Watkins continúa con su nueva etapa en el Al-Hilal, donde ha comenzado con buenos números.