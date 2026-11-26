En el entorno del Paseo de las Yeserías, en Madrid, han aparecido unos entramados de madera que llevaban más de un siglo enterrados. Son parte del Real Canal del Manzanares, la obra del siglo XVIII con la que Carlos III quiso abrir una vía navegable hacia el Tajo.

Los encontraron las excavaciones arqueológicas de la ampliación de la Línea 11 de Metro. Y no volverán a quedar ocultos, según el plan de la Comunidad de Madrid. El 23 de noviembre anunció que la futura estación de Madrid Río tendrá un museo subterráneo con parte del antiguo embarcadero del canal.

La zona abierta al público estará en el entorno del Paseo de las Yeserías. Allí se podrán ver los restos y una selección de las piezas recuperadas.

Un canal para llegar al Tajo

Según la Comunidad, el canal se promovió para abrir una vía navegable hacia el Tajo. El plan original era aún más ambicioso: conectar Madrid con Lisboa por vía fluvial.

Aun así, el canal sirvió durante décadas para el abastecimiento y la actividad industrial del sur de la región, explica la nota.

Por él circulaban barcazas tiradas por animales que caminaban por la orilla.

Nueve metros de canal

El tramo localizado mide unos nueve metros de ancho. Conserva los muros de contención y los entramados de madera que sostenían el cauce.

En las fotos de la Comunidad se ve cómo es esa obra. Hay una hilera de tablones horizontales sujetos con postes de madera clavados en el terreno. Delante, los arqueólogos han dejado dos reglas de medir y una pequeña pizarra para identificar el hallazgo.

En otra de las imágenes, los restos aparecen ya bajo una losa de hormigón, dentro de la obra. En la imagen, las dos hileras de madera, una a cada lado, recorren la excavación.

Un ancla y una brida

Junto a los muros habrá una vitrina con piezas que ayudarán a entender el hallazgo. La Comunidad cita un ancla original y un cuerno de buey. También una mandíbula y vértebras de caballo, y una brida de cuero que se ha conservado en el sedimento.

Con esas piezas se explicará cómo se remolcaban las barcazas desde la orilla. Los animales tiraban de ellas desde la orilla.

La vitrina reunirá además objetos de la vida diaria: un plato de loza, jarras de agua o vino y restos óseos de un perro.

Otra pieza es anterior al propio canal. Es un azulejo de cuerda seca que, según la nota, documenta que la zona ya estaba ocupada antes de construirlo.

El embarcadero, en su sitio

El plan de la Comunidad es devolver los restos a su lugar. Tras limpiarlos y consolidarlos, el embarcadero se colocará en el mismo punto donde permaneció enterrado durante más de un siglo.

La exposición se sumará a la red de espacios museísticos de Metro de Madrid. Según la nota, el diseño se integrará en la arquitectura de la estación, con accesibilidad universal y rigor científico.

La nota no indica la fecha de apertura del museo.

El embarcadero en la historia

Un libro del Canal de Isabel II sobre el saneamiento de Madrid menciona un embarcadero del canal ya en el siglo XIX, sin precisar si es el mismo punto del hallazgo. Recoge una orden de Fernando VII de 1819.

Aquel año el rey mandó cubrir un riachuelo de aguas sucias que bajaba hacia el río. Corría entre la rampa del Puente de Toledo y el embarcadero del Canal del Manzanares.

El mismo libro cuenta que la cuenca del arroyo del Rastro desaguaba en las inmediaciones de la cabecera del canal. Es la zona de la Ribera de Curtidores, cuyo alcantarillado se terminó en julio de 1864.

Hoy, la Línea 11 abre otro camino bajo Madrid. La futura estación de Madrid Río es una de las de la ampliación, junto a Comillas, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. La tuneladora que excava el túnel trabaja ya en la última fase, entre Atocha y Conde de Casal.

En Techy también contamos cómo avanza la tuneladora Mayrit en la Línea 11, la historia del Tramvia Blau del Tibidabo y la del Puente Viejo de Murcia.

La información procede de la nota de la Comunidad de Madrid del 23 de noviembre de 2026 y del libro Historia del saneamiento de Madrid, del Canal de Isabel II.

Crédito de la imagen: Comunidad de Madrid.