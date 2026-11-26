Rosario Sánchez ha encontrado refugio en su trabajo para alejarse de la polémica desatada por el rentismo de su pareja, que acumula no menos de 15 propiedades en alquiler en el mallorquín Port d’Andratx. La secretaria de Estado de Turismo ha viajado esta semana a Abu Dabi para participar en la reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo. Ya ha iniciado el viaje de vuelta.

Esta vez, Rosario Sánchez ha puesto su cargo por delante de sus aspiraciones políticas. La secretaria de Estado de Turismo y aún candidata a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha participado desde el lunes en la reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en su 127 edición celebrada en Abu Dabi.

5.080 kilómetros en línea recta o 5.115 entre aeropuertos. Esta es la distancia que recorrió Sánchez el pasado domingo y que volverá a recorrer este jueves en el viaje de vuelta.

A esta cita de Abu Dabi han acudido ministros o secretarios de Estado en representación de sus respectivos países. A Rosario Sánchez le ha venido ‘de perlas’ que Jordi Hereu, su ministro-jefe, sea candidato del PSC por Barcelona en estas elecciones generales.

Así, la mallorquina ha podido poner distancia con la polémica generada en las islas tras conocerse el amplio paquete de activos inmobiliarios que utiliza su pareja para el alquiler en el Port d’Andratx incluida una Villa con seis habitaciones de las que sólo tenía declaradas cuatro. El Consell de Mallorca ya ha iniciado una investigación que puede acabar con una sanción de hasta 30.000 euros. Una actividad que la salpica directamente porque tanto ella como su partido han dedicado la campaña electoral para denigrar el rentismo y a los ‘fondos buitre’.

A su vuelta, además, se encontrará con el debate interno abierto sobre la conveniencia o no de que, con este panorama, siga siendo la candidata socialista a la presidencia del Govern en las elecciones autonómicas de 2027.

Según informa el Ministerio de Industria y Turismo, Rosario Sánchez ha encabezado la delegación española que participa en la 127.ª reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se ha celebrado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Durante el encuentro, España ha reafirmado su compromiso con la cooperación internacional y el multilateralismo para afrontar los desafíos compartidos del sector y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, inclusivo y resiliente, que sitúe a las personas y a las comunidades locales en el centro de las políticas turísticas.