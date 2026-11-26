El árbitro sirio Hanna Hattab abandonó un encuentro de fútbol en Asia por, supuestamente, estar borracho. Eso es al menos de lo que le acusan jugadores que disputaron ese partido, así como aficionados que estaban en el encuentro. El colegiado se quedó en el vestuario al descanso y en la segunda parte tuvo que ser sustituido porque su estado no era el más óptimo.

La polémica ocurrió durante el encuentro entre Al Jazira y Gol Gohar de la AFC Champions League Two, la segunda competición por importancia en Asia, lo que sería el equivalente a la Europa League. Durante la primera parte, Hanna Hattab hizo gestos raros, en ocasiones dubitativos y moviéndose por el campo sin sentido. Y lo más relevante llegó cuando se equivocó al sacar una tarjeta de forma incomprensible.

Las acusaciones de ir borracho llegaron incluso por parte de los futbolistas. El portero del Al Jazira, Mehdi Rahamti, llegó a gritar en el campo que «estaba borracho». El Gol Gohar incluso mandó un comunicado en el que explicaba que el árbitro «no estaba en condiciones normales»: «El club informó inmediatamente de ello a los responsables del partido y advirtió de que no jugaríamos si la situación seguía igual».

«El número 77 del Al Jazira (Joao Milson) debería haber sido expulsado tras su segunda falta, pero el árbitro anotó la tarjeta a nombre del portero del equipo rival», comentaron desde este equipo en una insólita escena que se ha hecho viral.

La realidad es que los organizadores de la competición (la AFC, el equivalente a UEFA en Asia) sustituyeron a este árbitro y pusieron al cuarto colegiado a dirigir la segunda parte. En algunas cuentas de redes sociales se ha defendido a Hanna Hattab explicando que había viajado muchas horas antes y había sufrido otro problema de salud, como podía ser una bajada de azúcar. Por parte de la AFC no ha habido explicación oficial.