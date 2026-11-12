Una leyenda de la Premier adelanta el fichaje de Haaland por el Barcelona: «Irá al Barça»

Paul Scholes ha opinado desde Inglaterra sobre el futuro de Erling Haaland y la leyenda del Manchester United ha confirmado que irá al Barcelona. El legendario centrocampista también ha metido al Real Madrid en la ecuación como posible destino del delantero, pero ha dejado claro que lo ve en el Camp Nou en el caso de que salga del City tras la histórica sanción que preparan en territorio inglés por sus delitos financieros.

¿Qué hará Haaland sin sancionar al Manchester City? Esa es la pregunta del millón que se hacen desde Reino Unido ante la inminente sanción al Manchester City por incumplir las normas financieras. La Premier League está preparando un castigo histórico para la entidad citizen que se podría conocer en el próximo mes de enero y por ello es lógica la especulación sobre qué ocurrirá con sus estrellas si hay un descenso de categoría.

Y el que centra todas las miradas es un Erling Haaland que, a pesar de que tiene contrato en vigor hasta 2034 con el Manchester City, todo hace indicar que activaría una de sus múltiples cláusulas para salir a un módico precio de alrededor de 200 millones del Etihad. Todo ello en caso de que la dura sanción que estudia la Premier League acabe con un descenso de una o varias categorías después de ser condenado culpable de 115 cargos de los 116 de los que fue acusado en su día.

«Haaland irá al Barcelona»

Una de las voces autorizadas que ha respondido a la pregunta del millón ha sido Paul Scholes, histórico centrocampista del Manchester United y de la Premier League, que ha dejado claro que, siempre en su opinión, Haaland irá al Barcelona.

«Barcelona», dijo tras ser cuestionado sobre el futuro de Haaland en el podcast The Good, The Bad & The Football. «Aunque tiene pinta de jugador del Real Madrid. Me lo imagino perfectamente con la camiseta del Real Madrid, pero irá al Barça», afirmó el ex futbolsita.

Otra leyenda del United, Nicky Butt, en la misma conversación también dejó claro que su padre tendrá algo preparado para el delantero del City. «Me sorprendería que no tuviera ya algo preparado en algún sitio. Su padre está en todas partes. Incluso aparece en el palco la mitad del tiempo. Ve jugar a su hijo e intenta llevarse toda la gloria», apuntó.