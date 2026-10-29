Haaland (26 años), sobre su cena: «Preparo pollo marinado con patatas asadas crujientes y salsa de yogur»

El delantero del Manchester City combina una alimentación adaptada a las exigencias del fútbol profesional con algunos caprichos gastronómicos. Aunque suele apostar por platos equilibrados, el internacional noruego reconoce que hay una comida a la que le cuesta resistirse: la pizza de kebab.

La alimentación ocupa un lugar importante en la preparación de los futbolistas de élite. Los entrenamientos, los partidos y los desplazamientos obligan a cuidar los hábitos diarios para afrontar el esfuerzo físico de la competición. En ese contexto, Erling Haaland ha explicado en distintas ocasiones algunas de sus preferencias gastronómicas, con una combinación de platos habituales y comidas que reserva para momentos puntuales.

Haaland apuesta por recetas que encajan con las necesidades de un deportista de alto rendimiento. Entre ellas figura el pollo marinado acompañado de patatas asadas crujientes y salsa de yogur, una combinación que permite reunir proteínas, hidratos de carbono y otros nutrientes en un mismo plato.

Sin embargo, su alimentación no está compuesta exclusivamente por recetas saludables. Como ocurre con otras personas, el futbolista también tiene sus preferencias y reconoce que hay determinados alimentos a los que no quiere renunciar por completo. En su caso, el kebab ocupa un lugar especial, sobre todo cuando se presenta en forma de pizza.

El kebab, su gran debilidad gastronómica

Haaland ha hablado de sus gustos culinarios en una entrevista con Sky Sports, en la que reconoció que el kebab y la pizza de kebab se encuentran entre sus comidas favoritas. Se trata de opciones que no forman parte de su día a día, pero que siguen despertando su apetito cuando tiene la oportunidad de disfrutarlas.

El delantero noruego explicó que, en ocasiones, siente ganas de comer este tipo de platos cuando está en casa. No obstante, también es consciente de que debe mantener una cierta regularidad en sus hábitos alimentarios, especialmente durante la temporada, cuando los compromisos deportivos dejan poco margen para descuidar la preparación física.

La pizza de kebab es uno de esos caprichos que Haaland procura reservar para momentos puntuales. El futbolista no ha planteado su relación con la comida desde una perspectiva de prohibiciones absolutas, sino desde la diferencia entre lo que consume habitualmente y aquello que se permite de vez en cuando.

Esta distinción resulta relevante en el deporte profesional. La planificación de las comidas busca responder a las necesidades de cada jugador, pero eso no significa que todos los alimentos deban quedar fuera de su dieta. La cantidad, la frecuencia y el contexto en el que se consumen son factores que pueden influir en el equilibrio general de la alimentación.

Pollo, patatas y salsa de yogur

Entre las preparaciones que se han relacionado con sus preferencias figura una receta de pollo marinado con patatas asadas crujientes y salsa de yogur. Es una combinación que reúne ingredientes habituales en las dietas de quienes practican deporte con regularidad y que permite adaptar las cantidades a las necesidades energéticas de cada persona. «Preparo pollo marinado con patatas asadas crujientes y salsa de yogur», ha comentado al respecto.

El pollo aporta proteínas, necesarias para el mantenimiento y la reparación de los tejidos musculares. Las patatas, por su parte, proporcionan hidratos de carbono, una fuente de energía importante para quienes afrontan sesiones de entrenamiento exigentes o partidos de alta intensidad. La salsa de yogur añade un componente cremoso al plato y puede elaborarse con ingredientes sencillos.

La preparación también ofrece margen para variar los condimentos y el método de cocción. El marinado permite incorporar especias y hierbas aromáticas, mientras que el horneado de las patatas ayuda a conseguir una textura crujiente sin necesidad de recurrir a la fritura tradicional.

Arroz con lubina, huevos y espárragos

La variedad también aparece entre los platos que se han asociado a la alimentación habitual de Haaland. Entre las opciones mencionadas figuran el arroz con lubina, los huevos y los espárragos, alimentos que permiten elaborar comidas con distintos nutrientes y preparaciones.

El pescado aporta proteínas y, dependiendo de la especie, grasas saludables. El arroz proporciona hidratos de carbono, mientras que los huevos contienen proteínas y otros nutrientes. Los espárragos, por su parte, incorporan fibra, vitaminas y minerales.

La combinación de estos productos permite preparar platos sencillos sin renunciar a la variedad. En el fútbol de élite, donde los jugadores deben mantener un elevado nivel de actividad durante buena parte del año, la alimentación se planifica para acompañar el trabajo físico y favorecer la recuperación entre esfuerzos.

Los caprichos de Haaland

La relación de Haaland con la comida refleja una cuestión habitual entre los deportistas profesionales: la necesidad de encontrar un equilibrio entre las exigencias de la competición y el disfrute de la gastronomía. La disciplina forma parte de su trabajo, pero eso no implica que deban renunciar siempre a los platos que más les gustan.

El kebab y la pizza de kebab representan esa excepción dentro de su alimentación, mientras que recetas como el pollo marinado con patatas asadas, el arroz con lubina o los huevos con espárragos se sitúan entre las opciones más acordes con una rutina organizada.