Lamine y Haaland baten todos los registros: superan los 200 millones de valor de mercado

El Mundial 2026 ha sido el de las grandes estrellas del panorama futbolístico. Kylian Mbappé, Erling Haaland o Leo Messi han copado los primeros puestos de la tabla de máximos goleadores del torneo y han llevado a sus selecciones a las rondas finales. También Harry Kane y Jude Bellingham, que con siete y seis goles, respectivamente, han coliderado a Inglaterra hacia las semifinales.

Sin embargo, la Copa del Mundo ha ido a parar a la fuerza del colectivo, encarnada en la selección española. Su gran estrella, Lamine Yamal, no ha cuajado un gran Mundial en cuanto a números, pero ha acabado sumando este trofeo a su envidiable palmarés con sólo 19 años y erigiéndose como el jugador más valioso del planeta.

La plataforma Transfermarkt, la más reconocida en cuanto a la cotización en el mercado de los futbolistas, ha actualizado la valoración de jugadores que han participado en el Mundial 2026. Lamine Yamal y Erling Haaland comparten la primera posición, superando ambos por primera vez los 200 millones de euros de valor de mercado tras alcanzar la cifra tope de 220 ‘kilos’.

Tanto el noruego como el español han aumentado en 20 millones su cotización previa al comienzo del Mundial el pasado 11 de junio. Haaland ha liderado a Noruega hacia los cuartos de final, después de sorprender a Brasil en octavos con un doblete. Lamine Yamal, por su parte, ha sido pieza indispensable en el segundo Mundial que levanta la selección española.

Los líderes del ranking no son los únicos que se han revalorizado durante el Mundial. Kylian Mbappé, máximo goleador de esta edición y de la historia del torneo, también sube 20 millones para situarse como el tercer futbolista en alcanzar los 200 millones de euros de valor de mercado. También lo ha hecho Jude Bellingham, que ha recuperado sensaciones tras una irregular campaña en el Real Madrid y dispara su cotización de los 130 a los 160 millones de euros. El futbolista inglés se sitúa en quinta posición, un puesto por detrás de un Michael Olise que le supera con una valoración de 170 millones.

Cubarsí se dispara tras el Mundial

Entre los futbolistas de la recién coronada como campeona del mundo, Pau Cubarsí ha sido uno de los grandes nombres. A sus 19 años, el defensa central ha formado una pareja de ensueño junto a Aymeric Laporte que sólo fue superada en una ocasión, en cuartos de final ante Bélgica. Cubarsí redondeó su actuación en el torneo evitando el gol de Argentina en los minutos finales de la prórroga. El futbolista del FC Barcelona pasa de 80 a 100 millones de euros de valor de mercado, una cifra que le hace compartir con el francés William Saliba el honor de ser el central más valioso de la actualidad.

Pedri es el único futbolista español que entra en el top 10, al ocupar el sexto lugar con una cotización de 150 millones de euros. Vinicius Junior (décimo con 140 millones) iguala a tres futbolistas del PSG –Joao Neves, Kvaratskhelia y Vitinha– entre la séptima y décima posición. En el club de los 100 millones de valor de mercado aparece otro futbolista culé, además de Pedri y Cubarsí, Fermín López. Entre los jugadores de la Liga en los primeros puestos se mantiene Julián Álvarez, duodécimo con una valoración de 120 millones de euros.