Un sindicato de Mataró utiliza a Lamine Yamal tras ganar el Mundial: «Hoy estaría en un piso ocupado»

Lamine Yamal ha firmado su nombre en la historia de La Roja tras ganar el Mundial. Sin embargo, el Sindicato de Vivienda de Mataró ha utilizado una pintada para exponer la pobreza del barrio. En una publicación para su cuenta de Instagram, sentencian su vida en el caso de que no hubiera sido futbolista: «Si Lamine Yamal no fuera Lamine Yamal, hoy estaría esperando una orden de desahucio en un trastero o en un piso ocupado».

El grafiti de la foto de su artículo ha aparecido en Rocafonda, el barrio del futbolista. El mensaje de la pintada también expresa los problemas económicos del barrio del jugador, pero sin imponer cómo sería su día a día: «En el barrio de Lamine Yamal no llegamos a final de mes». El resto de frases del post dicta la vida del español con todo lujo de detalles, sin contemplar otras opciones como que encontrara un trabajo digno.

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La publicación del sindicato también carga contra Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los Mossos d’Esquadra: «Si no fuera Lamine Yamal, la policía le pararía cada día». Después, matizan que el motivo serían sus orígenes (marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna).

Crítica a toda la política

El post continúa dejando claro que el futbolista saldría perjudicado en diferentes contextos políticos: «Los mismos políticos progresistas que hablan tan bien de Lamine son los que criminalizan a los jóvenes de color. Los que intentan ganar votos copiando la estrategia racista de la extrema derecha».