Mbappé vuelve a la portada del ‘Fifa’: es la primera vez que aparece con la camiseta del Real Madrid

Kylian Mbappé ha regresado cuatro años después a la portada del famoso videojuego de EA Sports, antes conocido como FIFA y ahora FC. La edición del año 2027 tendrá la imagen de la estrella del Real Madrid y será la primera vez que el galo aparezca de blanco, ya que en las tres anteriores lo hizo como jugador del PSG.

EA Sports ha anunciado este martes, justo después de acabar el Mundial, la nueva portada de su FC27. Será Kylian Mbappé con la nueva camiseta del Real Madrid. Es la cuarta vez que aparece en ella el delantero galo, aunque llevaba tres años sin hacerlo.

Mbappé fue portada del FIFA durante tres años consecutivos. Lo fue en las ediciones del 2021, 2022 y 2023. Con esta cuarta portada, solamente Ronaldinho, con cinco portadas, ha tenido más que el delantero francés.

Lo curioso es que esta portada del FC27, de la que el 23 de julio se conocerán más detalles, es la primera en la que aparece Mbappé con la camiseta del Real Madrid. En las tres anteriores apareció como jugador del PSG.

Durante esos tres años en los que no ha estado Mbappé como reclamo de la portada del videojuego más famoso de fútbol, Haaland fue el protagonista en 2024, Jude Bellingham en 2025 y el propio mediocentro inglés compartiendo portada con Jamal Musiala el año pasado, en la edición de 2026.