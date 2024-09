El FIFA se rinde a Bellingham dándole su portada inspirada en el Clásico

«Jugaba a este juego con mi hermano todo el tiempo mientras crecía, y siempre he pensado en lo increíble que sería aparecer algún día en la portada. Ha habido muchos jugadores emblemáticos en la portada a lo largo de los años, y estoy encantado de ser el jugador inglés más reciente en recibir este honor desde 2011», afirmó en verano cuando la compañía dio a conocer su presencia en la portada.

Bellingham, que llegó el pasado verano al Real Madrid procedente del Borussia de Dortmund, realizó una temporada impropia (para bien) del que llega nuevo a un país, a un equipo y a un vestuario. Durante buena parte de la temporada sostuvo al conjunto de Carlo Ancelotti con su juego y con sus goles, una faceta en la que se destapó a pesar de no actuar como delantero centro.

Turning that @BellinghamJude El Clásico winner into the #FC25 cover.

Pre-order #FC25 now. https://t.co/5ykmMyUTot pic.twitter.com/7u8YsfAWjP

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 19, 2024