Joan García ya está de vuelta

Hansi Flick sigue recuperando efectivos tras el final del parón de selecciones. Joan García se ha reincorporado este miércoles a los entrenamientos del Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y ha completado parte de la sesión junto al grupo. Ayer ya regresaron Adeyemi, Hamza y De Jong (tras lesión). Hoy han vuelto también Koundé, Cancelo, Bernal y Xavi Espart. El próximo sábado, el equipo culé vuelve a la competición liguera midiéndose al Getafe en el Camp Nou.

Joan García ha sido la gran novedad en los entrenamientos del Barcelona este miércoles. Tras superar su lesión, esa que le dejó fuera del partido en Sevilla antes del parón y de la concentración con la selección española, el portero catalán ya está recuperado. Ha completado una parte de la sesión de trabajo dirigida por Hansi Flick junto a un Frenkie de Jong todavía en adaptación y con la vuelta de varios internacionales.

El conjunto blaugrana continuó preparando el regreso de la competición tras el parón de selecciones con una sesión en la que también se reincorporaron Jules Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart y Joao Cancelo tras cumplir con sus respectivos compromisos internacionales.

Por su parte, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong prosiguió con su progresiva puesta a punto e hizo igualmente parte de la sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros. La jornada de trabajo en la plantilla ‘culer’ se completó con la presencia de los futbolistas del Barça Atlètic Iker Rodríguez y Hamza Abdelkarim, que ayudaron a completar una sesión de preparación con vistas al partido de Liga del sábado contra el Getafe.

El equipo barcelonista volverá a ejercitarse este jueves a partir de las 11.00 horas en las instalaciones de Sant Joan Despí para seguir recuperando efectivos internacionales de cara a los próximos partidos. Se espera que ya estén de vuelta los internacionales españoles y el inglés Anthony Gordon.