Hansi Flick comienza a recuperar efectivos con la gran novedad de Frenkie De Jong

Buenas noticias en el Barcelona tras un fin de semana complejo en Cataluña con las fuertes lluvias que han azotado el territorio catalán. Hansi Flick está empezando a recuperar efectivos tras un largo e inédito parón de selecciones, con la gran novedad del regreso a los entrenos de Frenkie de Jong. El holandés ya está recuperado de la lesión que sufrió con Holanda en el pasado Mundial y ya cuenta los días para volver a vestirse de corto con la camiseta azulgrana.

Se acerca el final de este eterno parón de selecciones y el próximo sábado vuelve a escena el líder de la Liga. El Barcelona recibe en el Camp Nou al Getafe tras un inicio de temporada perfecto, con pleno de victorias. Hansi Flick comienza a sonreír, porque después de respirar con los lesionados (Raphinha y Joan García podrían estar para este mismo fin de semana), esta semana ya va recuperando efectivos.

Además de Eric García, ya en dinámica de grupo, Flick ha podido contar en la sesión de este martes con Adeyemi y Hamza tras volver de sus respectivas selecciones. Los próximos en volver serán Koundé y Cancelo, que también han finalizado sus compromisos con Francia y Portugal. Gordon y los españoles juegan este martes su último partido en este parón.

Pero la gran noticia para Hansi Flick ha sido la de Frenkie de Jong. El pasado mes de julio, una vez acabado el Mundial, el futbolista holandés sufrió una lesión en su rodilla que le ha tenido varios meses fuera de los terrenos de juego. Este martes ha vuelto con el grupo, completando una parte de la sesión. El club irá poco a poco con él. Su regreso a los terrenos de juego se espera a finales de este mes.

Un entrenamiento este martes que, más allá de las novedades del centrocampista neerlandés, del atacante alemán y del delantero egipcio, también ha contado con Max Bonfill, Baba Kourouma, Jordi Pesquer, Hamza, Shane Kluivert y Oscar Gistau del Barça Atlètic y del Juvenil.