Abdelkarim se pelea con su seleccionador por falta de protagonismo pese a haber jugado 4 minutos con el Barça

Hamza Abdelkarim se ha posicionado en los últimos meses como una perla de futuro para el FC Barcelona. El jugador egipcio, que solo ha disputado cuatro minutos con el primer equipo, ha tenido un encontronazo con el seleccionador nacional por su falta de importancia en los partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones y el encuentro amistoso ante Sudáfrica.

Abdelkarim salió en el minuto 60 en el empate de ‘los faraones’ con Angola (0-0) del pasado 25 de septiembre, y unos días después anotó un gol tras salir al campo en el 85 en la goleada cómoda frente a Sudán del Sur (0-5). Finalmente, salió en el 69′ en el amistoso que perdieron frente a Sudáfrica (0-1).

El joven talento africano, que apenas ha tenido tiempo de vestir la camiseta azulgrana a las órdenes de Flick, reclama una influencia mayor de Hossam Hassan, el seleccionador nacional. Con atacantes de la talla de Mohamed Salah y Omar Marmoush, Abdelkarim, a pesar de no estar presente aún en la élite, pide jugar más. El medio egipcio Winwin difundió imágenes de Abdelkarim teniendo una tensa conversación con Hassan. Sin haber demostrado aún en la élite, la perla del Barça exige una importancia que llegará con el paso del tiempo. Con sus 18 años, el jugador nacido en El Cairo es una de las grandes promesas del 2008.

Abdelkarim debutó ante el Rayo en Liga

Hamza Abdelkarim debutó como jugador del primer equipo el pasado 31 de agosto en el encuentro correspondiente a la jornada 3 ante el Rayo Vallecano. El africano, que llegó cedido la pasada temporada, acaparó las miradas tras una gran temporada, pero ha tenido una presencia testimonial en la élite.

Siendo el primer egipcio que viste la camiseta azulgrana, su ‘importancia’ desapareció con la vuelta de Raphinha, que ha encadenado lesiones en los últimos meses. El equipo blaugrana se encuentra actualmente liderando la competición doméstica con 21 puntos, ganando los siete partidos disputados hasta el momento.