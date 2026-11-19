Una mochila deportiva abandonada en plena calle ha desatado la alarma este jueves en el barrio barcelonés de Les Corts. Los Mossos d’Esquadra han cortado la circulación y desalojado oficinas y comercios mientras los especialistas comprobaban si el bulto suponía una amenaza.

El despliegue ha terminado en una falsa alarma: la mochila contenía ropa y libros. Antes de conocer su contenido, la Policía catalana había activado el protocolo de seguridad y movilizado a los Tedax y a la unidad canina.

El hallazgo se ha producido en la confluencia de las calles Numancia y Berlín. Hasta allí también se han desplazado agentes de la Brigada Móvil y patrullas de Seguridad Ciudadana, encargados de aplicar las medidas preventivas y desalojar algunos establecimientos cercanos.

La intervención en Barcelona llega después de varios días de amenazas de bomba y avisos por objetos sospechosos en distintos puntos de España. El último de los falsos avisos en un centro educativo ha obligado este mismo jueves a desalojar a unos 500 alumnos en Orense.

500 alumnos desalojados en Orense

Unos 500 estudiantes de un instituto de El Barco de Valdeorras, en Orense, han tenido que abandonar este jueves las aulas por un falso aviso de bomba. Las fuerzas de seguridad han revisado el edificio sin encontrar ningún artefacto ni objeto sospechoso, tras lo que los alumnos han podido regresar a clase.

El episodio se ha producido un día después de que al menos 80 colegios de Galicia recibieran correos electrónicos con amenazas de bomba. Los mensajes llevaron a activar los protocolos de seguridad y provocaron desalojos y revisiones policiales.

La provincia de La Coruña concentró la mayor parte de las evacuaciones, con 31 centros desalojados. También hubo intervenciones en Santiago, Lugo y Pontevedra.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que se está avanzando para identificar al posible responsable o responsables de los correos. La Consejería de Educación ha advertido de que algunos centros están recibiendo ahora mensajes enviados en fechas anteriores.

Más alertas por mochilas abandonadas

Las fuerzas de seguridad también han tenido que intervenir en los últimos días por la aparición de mochilas y maletas abandonadas que, una vez examinadas, no entrañaban peligro.

En Mataró, los Mossos acordonaron el 13 de noviembre una zona del centro por una maleta sospechosa. Ese mismo día, otra mochila obligó a cortar preventivamente un tramo de la Línea 1 de Metro de Madrid, en la estación de Valdecarros. Ambos avisos quedaron en falsas alarmas.

En la capital, la Puerta del Sol fue desalojada la noche del 14 de noviembre después de que apareciera una mochila junto a un establecimiento. Los Tedax comprobaron que no había ningún explosivo en su interior.

También en la Comunidad de Madrid, los especialistas de la Guardia Civil realizaron el 11 de noviembre una detonación controlada de una mochila hallada junto a una gasolinera de Guadarrama. Tras la intervención, descartaron que contuviera explosivos.