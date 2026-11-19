Al menos 500 alumnos han sido desalojados este jueves del IES Laura Olmo de El Barco de Valdeorras (Orense) a causa de un falso aviso de bomba. Los profesores se han visto obligados a pausar las clases por el miedo a una posible explosión. Tras la correspondiente inspección por parte de las fuerzas de seguridad en el centro, no han detectado ningún artefacto explosivo ni ningún objetivo sospechoso.

Este suceso ocurre un día después de la oleada de amenazas registrada este miércoles, donde al menos 80 centros educativos de Galicia recibieron correos electrónicos simultáneos con avisos de bomba. Durante esta incidencia, la provincia de La Coruña registró la mayor incidencia de centros educativos evacuados, con 31 en total. Además de registrarse intervenciones en Santiago, Lugo y Pontevedra.

Las Esclavas fue otro de los colegios afectados en A Coruña por el aviso falso de bomba. Los alumnos, tras ser desalojados, permanecen a estas horas en las inmediaciones del centro #acoruña #coruña #lacoruña #galicia #quincemil15000 https://t.co/S8hmchHs1E — Quincemil (@quincemil15000) November 18, 2026

En todas las ocasiones, los equipos directivos alertaron a los cuerpos policiales tras recibir los correos, lo que activó el protocolo de evacuación preventiva y la intervención de especialistas Tedax para la revisión del interior de las instalaciones. Con todo, la Consellería de Educación ha insistido en que algunos centros no abrieron el correo electrónico este miércoles y se están recibiendo ahora avisos de fechas anteriores.

Aviso de bomba en el centro de Madrid

Los avisos de bomba en la provincia de A Coruña no han sido los únicos en estos últimos días. La semana pasada, el centro de Madrid vivió un episodio similar. La Puerta del Sol tuvo que ser desalojada tras un aviso de bomba. La alerta se activó alrededor de las 20:30 horas del pasado sábado al localizarse una mochila sospechosa junto a la tienda de deporte de El Corte Inglés. De inmediato, agentes de la Policía Nacional procedieron a desalojar el establecimiento y los accesos a las calles del alrededor.

Los efectivos Tedax se desplegaron para realizar labores de reconocimiento y analizaron el objeto. Finalmente confirmaron que no había ningún tipo de artefacto explosivo y que la mochila solo contenía ropa en su interior.