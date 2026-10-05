La Policía Local de Leganés (Madrid) se ha encontrado con una desagradable sorpresa cuando realizaba una inspección rutinaria a una chatarrería esta mañana de lunes. Entre los hierros retorcidos, los agentes han hallado una granada de mortero de gran tamaño rellena de explosivo.

Alertada la Policía Nacional, agentes de los dos cuerpos han procedido a desalojar de inmediato las instalaciones de la empresa para establecer un perímetro de seguridad que ha abarcado toda la manzana alrededor de la chatarrería.

Un equipo del TEDAX se ha hecho cargo del hallazgo a última hora de la mañana y lo ha trasladado con la máxima precaución a sus instalaciones para examinarlo antes de desactivarlo. Las imágenes de OKDIARIO muestran el proyectil, en aparente buen estado, con el peligro que revestía para los trabajadores y vecinos de la chatarrería.

La investigación

La investigación policial intentará determinar en primer lugar si se trata de un proyectil de la Guerra Civil o si su origen es más reciente, en cuyo caso sería más preocupante.

Los investigadores no cuentan con la ayuda de la chatarrería para ello, ya que en el local no han podido identificar aún a la persona que dejó el artefacto explosivo en sus instalaciones.