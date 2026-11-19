El rey de MotoGP aterriza en Portimao en busca de su décima corona. Marc Márquez dejó el Mundial visto para sentencia en Qatar. Por eso, este fin de semana, en el GP de Portugal, el de Cervera tendrá su segunda bola de campeonato para conquistar su décimo título mundial. La primera de ellas será en la sprint, donde tendría que sacarle un número de puntos determinado a Jorge Martín y evitar que Bezzecchi le recorte otro tanto. Será el octavo título de MotoGP del español, con el que superará a Valentino Rossi e igualará a Agostini.

Después de otro año difícil, marcado por las lesiones en el inicio de la temporada, el piloto de Ducati Lenovo se ha rehecho y ha firmado una remontada imposible para llegar a la penúltima prueba del 2026 dependiendo de sí mismo para ser campeón. Marc aventaja en 60 puntos a Martín y 74 a Bezzecchi, a falta de 74 por disputarse. Tras la sprint, tan sólo restarán 62 puntos, por lo que tiene opción clara de salir campeón el sábado.

Pero, ¿qué tiene que hacer Marc Márquez para evitar que la pelea llegue a Valencia? Martín hará todo lo posible por evitar que cante el alirón en esta carrera y se decida todo en la última, aunque lo tiene complicado. Si Márquez gana la sprint, será campeón, independientemente de lo que haga el madrileño. Necesita sacarle dos puntos a su compatriota en la prueba del sábado y que el italiano no le recorte 12.

Es decir, a Marco sólo le vale ganar la sprint y esperar que el de rojo acabe fuera de los puntos para seguir teniendo opciones. Algo que se antoja bastante complicado. Necesita prácticamente un milagro para llegar a Valencia vivo en esta lucha. Con que la moto 93 acabe entre los nueve primeros, el alumno de la VR46 Riders Academy ya estaría descartado.

Portimao, la criptonita de Márquez

Marc Márquez tiene la opción de tocar el cielo en Portugal, cerca de casa y con su grada We Are 93 llena hasta los topes. Para poder cantar el alirón el sábado, el nueve veces campeón del mundo debe ganar la sprint en un circuito en el que nunca ha ganado. Portimao es, junto con Indonesia, el único circuito en el que no ha ganado todavía. Es cierto que en Mandalika, Marc logró la victoria en la sprint, pero luego acabó sexto en carrera. Por tanto, para ser campeón, el piloto catalán debe lograr algo que nunca ha logrado: ganar en uno de sus circuitos criptonita.

En caso de que no logre la victoria, tendría que quedar segundo y Martín tercero. Ese mismo resultado ya se dio en la sprint del GP de Portugal 2024 que ganó Maverick Viñales: Márquez fue segundo y Martín, tercero. De esta manera, le metería dos puntos al de Aprilia y revalidaría la corona de MotoGP. A partir de ahí, si acaba tercero, debe meter al menos un rival entre Martín y él. Si acaban tercero y cuarto, cuarto y quinto, quinto y sexto, sexto y séptimo, séptimo y octavo u octavo y noveno, no sería campeón.

Igual que tampoco le serviría de nada acabar noveno, porque sólo sumaría un punto y como máximo tendría 61 de ventaja a falta de 62 por disputarse. Aunque lo dejaría sentenciado para el domingo. En ese caso, Jorge debería ganar la carrera –lo que le daría 25 puntos– y que el de Ducati no puntúe. Solamente así trasladaría la pelea a Valencia. Pero hablar de alirón el domingo es hablar por hablar. Lo que es seguro es que Portugal dictará sentencia en el campeonato de MotoGP.