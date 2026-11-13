Valentino Rossi no supera el trauma de 2015: «Nunca hubo patada a Márquez, lo juro por la cabeza de mis hijas»

A una semana de que Marc Márquez pueda levantar su décimo título Mundial, Valentino Rossi ha reaparecido con fuertes ataques hacia su gran rival. El italiano lleva una semana de gira presentando su autobiografía titulada: Valentino Rossi: La mia storia. En ella repasa toda su carrera, incluso lo sucedido en 2015 con el de Cervera. Después de todo el revuelo generado, se ha desvelado cómo describe Il Dottore lo sucedido con Márquez en Sepang 2015, donde afirma que «no existió ninguna patada, lo juro por la cabeza de mis hijas».

Vale y Marc tuvieron una de las rivalidades más fuertes del mundo del motociclismo. Dos de los mejores pilotos de la historia de este deporte batallaron durante años en la pista. Al principio todo era color de rosas, una rivalidad sana, pero todo cambió en el GP de Australia 2015. Esa fue la chispa que encendió la mecha. Unos días más tarde, en la previa del GP de Malasia, Valentino, que estaba luchando por el Mundial con Jorge Lorenzo, le acusó de ayudar premeditadamente al balear en esa pelea.

Justo después, en esa carrera en Sepang, llegó la famosa patada de Rossi a Márquez. De nuevo, Sepang 2015 vuelve a aparecer como protagonista y al italiano le cambia el gesto al hablar de ello. Se pone serio y se defiende con firmeza asegurando que no le dio ninguna patada. Ambos estaban luchando por la tercera posición en esa carrera. Se pasaron y se repasaron una y otra vez. Según cuenta el 46 en su libro, «me acerqué a él, lo miré y dije: ‘¿Qué demonios haces? Basta ya, para».

Desde su punto de vista, Márquez le estaba adelantando para quitarle puntos y ayudar a Lorenzo en su pelea por el Mundial. La tensión va en aumento y el entonces piloto de Yamaha empieza a mosquearse: «Márquez acelera para intentar adelantarme, su maneta de freno me engancha en la pierna por debajo del mono y a la altura de la rodilla».

«En ese instante, mi pierna izquierda se desliza hacia abajo», continúa diciendo en referencia a la famosa patada que acaba con Márquez en el suelo. Pero él niega en su libro que fuese una patada: «Parece una patada. Realmente parece que una patada provocó la caída. Yo también lo creo viendo las imágenes». «Nunca existió una patada», insiste Il Dottore, que va más allá en su explicación para defender su versión: «Lo puedo jurar por lo que sea. También por la cabeza de mis hijas».