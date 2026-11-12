Ducati pone fecha al estreno de la nueva era con Márquez y Acosta

La era Márquez-Acosta ya tiene fecha de inicio. Ducati ha anunciado la fecha de la presentación de su nueva moto de 850cc para el Mundial de 2027. Será el próximo 18 de enero en Madonna di Campiglio cuando tendrá lugar la puesta de largo del dream team del equipo rojo. El Tiburón de Mazarrón se incorporará a la marca de Noale para formar tándem con el piloto de Cervera en Ducati Lenovo.

«Escuadrón rojo sobre nieve blanca, otra vez. Ducati regresa a Madonna Di Campiglio por quinto año consecutivo. ¡El lunes 18 de enero es el gran día!», escribió la fábrica de Panigale en su perfil de la red social X, antes Twitter, junto a un vídeo con una cuenta atrás y dos motos cubiertas por una especie de lona.

Red squad on white snow…❄️ AGAIN! @DucatiMotor is heading back to #madonnadicampiglio for the 5th consecutive year of #CampioniInPista 🏔️ Mark your calendars:

Monday, January 18 is the big day! 🗓️ Stay tuned—more details will follow 🏔️🏁 #ForzaDucati https://t.co/OPwL0330WO — Ducati Corse (@ducaticorse) November 12, 2026

2027 significará el final de las motos de 1000cc tras más de una década en el Mundial y se dará la bienvenida a las nuevas máquinas de 850cc, además de una serie de cambios para quitar protagonismo a la aerodinámica y dárselo a los pilotos, en busca de mayor igualdad en los circuitos.

Además, la próxima temporada compartirán equipo Marc Márquez, que tiene a tiro su segundo título mundial consecutivo y el octavo en MotoGP, y el también español Pedro Acosta, piloto de KTM hasta el final de la presente campaña. El joven talento murciano está llamado a ser el heredero del 93 en MotoGP.

Este año, con una moto bastante inferior a Aprilia y Ducati, está cuarto del Mundial y luchando siempre por posiciones delanteras. El próximo curso, con los dos en el mismo equipo, la emoción está asegurada. Acosta quiere luchar por el título de MotoGP y demostrar que puede batir a Marc con la misma moto. El 18 de enero será la puesta de largo y la primera vez que se vea al de Mazarrón con los colores del equipo oficial de Ducati.