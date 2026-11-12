La obsesión de Valentino Rossi con Márquez no tiene límites: «Había un riesgo de que mi hija Giulietta naciera el mismo día que Marc…»

Pasan los años y la obsesión de Valentino Rossi con Marc Márquez va en aumento. El italiano sigue haciendo una gira por los medios de su país presentando su autobiografía: «Valentino Rossi, la mia storia». Después de atacar al 93 hace unos días, ahora ha confesado que su hija estuvo a punto de nacer el mismo día que su gran rival y le pidió a su mujer que no le hiciera una «jugarreta» y mantuviera «las piernas cerradas».

La enemistad de Rossi y Márquez comenzó sobre el final de 2015. Il Dottore acusa a Marc de hacerle perder el título ese año y ayudar a Jorge Lorenzo a arrebatarle el título. La patada en el GP de Malasia le hizo salir último en Valencia y acabó perdiendo el título por cinco puntos. Desde entonces, la leyenda de MotoGP se la tiene jurada al de Cervera y cada vez que puede aprovecha para arremeter contra él.

Vale explica que todavía no ha superado lo del 2015 y que en su autobiografía explica todo lo que sucedió: «Las sensaciones que tengo sobre el final de 2015 son exactamente las mismas que hace diez años. No lo he superado, por así decirlo. Si alguien quiere entender la historia, allí está contada. Empieza varios años antes y lo que ocurrió no fue casualidad».

«Él dice que yo le ataqué en un momento determinado, sin motivo, durante una rueda de prensa, y que a partir de ahí decidió hacerme perder. Pero eso es mentira, no es verdad, porque en realidad ya había empezado a boicotearme antes, en la carrera de Australia», añade en una entrevista en el programa Deejay chiama Italia, de Radio Deejay.

Le pidió a su mujer que retrasara el parto

Rossi contó en esta entrevista que ahora se lleva bien con Casey Stoner, y revela que la hija mayor del australiano, Alessandra, conocida como Ally, nació el mismo día que él, un 16 de febrero: «Con Casey Stoner ahora somos amigos. También vino al Ranch y rodamos juntos. Él me dijo: ‘Joder, cabrón, cada vez que la veo pienso que nació el mismo día que tú y me toca acordarme de ti’».

Aprovechando ese gancho, Valentino aprovechó para contar una anécdota que le sucedió con su primera hija, Giullietta Rossi, en 2012. El nueve veces campeón del mundo desvela que «había un riesgo, en cierto momento, de que Giulietta podía nacer el mismo día que Márquez…». Ante esa afirmación, uno de los presentes en la entrevista gritó: «Noooo». Y Rossi, entre risas, comentó que le pidió a su mujer, Francesca Sofia Novello, que no se la liara y aguantara por lo menos 24 horas.

«Le dije: ‘No me hagas una jugarreta, estate quieta, no te muevas, mantén las piernas cerradas, porque tenemos que aguantar 24 horas’», confesó Il Dottore desatando las risas de todos los presentes. Al final, Giulietta nació un 4 de marzo, muy lejos de ese 17 de febrero en el que cumple años su ‘archienemigo’ Marc Márquez.

Rossi no quiere que su hija siga sus pasos

Por último, Vale comentó que no quiere que su hija se haga piloto de motos como él y compita sobre dos ruedas: «Espero que Giulietta no corra en moto. Sí, hemos ido alguna vez juntos y hay un Mundial femenino. Me gustaría que practicase algún otro deporte, pero si quiere competir en moto, ¿por qué no? Lo que no me gustaría es que tuviera que escuchar constantemente que es ‘la hija de Valentino’. Ése sería un problema importante».