Jorge Lorenzo deja K.O. a Rossi: «Si Márquez gana el décimo, ya no se sentará en su mesa»

Jorge Lorenzo ha sentenciado a Valentino Rossi en la víspera del décimo título de Marc Márquez. Parece que el italiano ni olvida ni perdona lo que sucedió en 2015. Todavía le escuece haber perdido aquel Mundial contra el propio Lorenzo, su compañero de equipo. Aunque en realidad lo perdió él con su patada al 93 en Sepang, que le condenó a salir desde la última posición en parrilla en la decisiva carrera de Valencia. Ahora, el balear asegura que si Marc gana el décimo, Rossi «ya no se sentará en su mesa».

El piloto de Cervera tiene el décimo a tiro. Lo pudo ganar en Qatar, pero se quedó a las puertas tras acabar segundo en carrera y que puntuara Jorge Martín. Eso sí, lo dejó visto para sentencia en Portimao. En la sprint tendrá su primera bola de campeonato, donde podría reconquistar su corona tras un año muy duro arrastrado por la lesión en Indonesia 2025.

Con este título, superaría a Rossi en el palmarés con ocho títulos de MotoGP para diez en total. Tendría los mismos que Giacomo Agostini en la categoría reina y uno más que El Doctor, que reconoció en el programa de televisión, Che tempo che fa, que «la historia de 2015 es aún más absurda y ahora me da aún más rabia porque Márquez no estaba luchando por el campeonato; Lorenzo y yo estábamos luchando».

E insiste once años después en que Márquez «solo luchaba para hacerme perder, y al final lo logró. Eso es algo que nunca se olvida, todavía duele. Han pasado más de 10 años, pero la sensación y mi estado de ánimo cuando pienso en ello son los mismos que aquella noche en Valencia, y eso me preocupa un poco».

Tras esas palabras, Lorenzo, que estuvo en el GP de Qatar, ha respondido a Rossi y afirmó en TNT que «el debate real ya es si el más grande es Márquez o Agostini». Para Jorge, si Marc conquista el décimo, «será el más grande de la era moderna» y Rossi ya no estará sentado en su misma mesa: «Si Márquez gana el décimo título, será el más grande sin discusión de la era moderna. Rossi ya no se sienta en esa mesa».

Lorenzo se rinde al Márquez de 2026

El pentacampeón del mundo, dos en 250cc y tres en MotoGP, ha puesto en valor el título que podría ganar Márquez en un 2026 muy difícil para él. El año empezó con lesiones y a 102 puntos del liderato tras el GP de Italia. Pero se ha rehecho y ahora tiene el décimo título a tiro.

«Estaba más fuerte en 2025 antes de lesionarse porque bajó su físico y ha hecho que sufra durante esta temporada. Pero todo lo ha cambiado por técnica pura. En términos de técnica y forma de pilotar, es el mejor que ha existido», sentenció Lorenzo.