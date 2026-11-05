Jorge Lorenzo (39 años) explica por qué se fue a vivir a Suiza: «La fiscalidad era mejor, pero también quería estar más tranquilo»

Jorge Lorenzo es uno de los pilotos españoles más laureados de la historia del motociclismo, pero su trayectoria profesional también ha estado marcada por una batalla judicial que se prolongó durante años. El expiloto mallorquín decidió trasladar su residencia a Lugano, en Suiza, por varios motivos, entre ellos la tranquilidad y las ventajas fiscales que ofrecía el país. «Me fui a vivir a Suiza por varias razones, entre ellas la fiscalidad, que era mejor, pero también para estar más tranquilo», explicó en una entrevista. Aquella elección terminó convirtiéndose en un conflicto con la Agencia Tributaria española, que llegó a reclamarle decenas de millones de euros.

Por qué eligió Suiza

Jorge Lorenzo explicó que su traslado a Lugano no respondía exclusivamente a una cuestión económica. El entorno, la posibilidad de alejarse de la atención pública y las condiciones para preparar su temporada también influyeron en la decisión. Según relató, allí podía concentrarse mejor en su trabajo y entrenar en las instalaciones vinculadas a Yamaha, además de practicar los ejercicios que realizaba con su padre.

El piloto también defendió que había organizado su vida para acreditar su residencia efectiva en territorio suizo. En la conversación recordó que conservaba pruebas de sus desplazamientos, utilizaba tarjetas bancarias en los países donde se encontraba y firmaba sus contratos desde Suiza. Su argumento era que cualquier ciudadano tiene derecho a elegir dónde vivir y tributar, siempre que cumpla los requisitos legales.

El conflicto millonario con Hacienda

La mudanza acabó provocando una larga inspección tributaria. En julio de 2021, el Tribunal Económico-Administrativo Central dio la razón a Jorge Lorenzo respecto a las reclamaciones relacionadas con el IRPF de 2013, 2014 y 2015, por las que Hacienda le exigía más de 35 millones de euros. El organismo consideró que no había pruebas concluyentes para situar en España su residencia fiscal durante aquellos ejercicios.

La investigación no terminó ahí. La Agencia Tributaria también cuestionó su situación correspondiente a 2016, por un importe que superaba los diez millones de euros entre liquidación y sanción. Finalmente, en enero de 2023, el expiloto anunció el cierre favorable de ese último expediente. Jorge Lorenzo celebró entonces haber terminado con un procedimiento que, según explicó, le había generado una enorme preocupación.

Una etapa que influyó en su retirada

El mallorquín también ha relacionado aquellos problemas fiscales con el desgaste personal que experimentó durante sus últimos años en MotoGP. En The Wild Project contó que llegó a perder gran parte del vello de la barba, algo que vinculó al estrés y la ansiedad que sufría. Incluso reconoció que el conflicto con Hacienda fue uno de los factores que influyeron en su decisión de abandonar la competición.

Jorge Lorenzo anunció su retirada en noviembre de 2019, después de una temporada complicada con Honda, marcada por las lesiones, las caídas y la falta de resultados. A lo largo de su carrera consiguió cinco títulos mundiales, primero dos en 250 cc y tres en la categoría reina de MotoGP. Su experiencia en Suiza terminó siendo mucho más que un cambio de residencia, ya que fue una decisión personal que acabó convirtiéndose en uno de los episodios más difíciles de su vida fuera de los circuitos.