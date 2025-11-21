Nueva alianza en MotoGP: Maverick Viñales ficha a Jorge Lorenzo para ser campeón

Lo que era un secreto a voces, ya es oficial. Maverick Viñales ha fichado a Jorge Lorenzo como coach deportivo. El piloto de Figueres llevaba tiempo negociando con el tricampeón del mundo de MotoGP para trabajar juntos en 2026. En los últimos días, el rumor había cogido bastante fuerza. Viñales no quiso dar demasiados detalles, aunque sí reconocía que estaban en contacto. Este viernes se ha hecho oficial la noticia con un único objetivo: luchar por el título de MotoGP.

«Maverick Viñales incorpora a Jorge Lorenzo como coach deportivo. Maverick Viñales inicia una nueva etapa en su proyecto deportivo con la incorporación de Jorge Lorenzo como su coach deportivo. El objetivo de esta colaboración es claro: luchar por el Campeonato del Mundo de MotoGP», comienza diciendo el comunicado publicado por el ex piloto balear, pentacampeón del mundo.

Lorenzo y Viñales trabajarán de forma continua en tres áreas clave: la primera es la preparación física y atlética, con especial énfasis en rutinas, entrenamiento y recuperación adaptados a las exigencias actuales de MotoGP. El segundo punto es el entrenamiento estratégico, enfocado en la gestión de la presión y el riesgo, la consistencia en carrera y la toma de decisiones en momentos críticos. El tercer y último punto será el desarrollo técnico-deportivo, reforzando el análisis y la planificación del fin de semana de carrera.

«Esta colaboración contará con el apoyo de un equipo coordinado por Lorenzo y totalmente alineado con el proyecto de Viñales, con el objetivo común de lograr un progreso sólido y sostenible a medio y largo plazo», concluye el comunicado. Comienza así una nueva etapa para el piloto de Figueres, al que la lesión en el hombro izquierdo le impidió terminar bien la temporada. Pero para el año que viene, Mack quiere estar peleando con los gallos de MotoGP por el título y para eso entrenará junto a una leyenda del campeonato que sabe lo que es ganar este trofeo.

Viñales, ilusionado y motivado

Maverick Viñales se mostró muy ilusionado y con ganas de empezar esta nueva alianza junto a Lorenzo, la cual ve como una «gran oportunidad» de «aprender y mejorar en todos los aspectos». «La incorporación de Jorge a este proyecto representa una gran oportunidad para aprender y mejorar en todos los aspectos. Su experiencia y perspectiva externa nos ayudarán a avanzar con confianza. Comienzo esta nueva etapa con mucha motivación e ilusión», comentó el de KTM.

Jorge Lorenzo, por su parte, añadió que «Maverick siempre ha tenido un talento natural y una gran velocidad. Mi función es acompañarlo, compartir mi experiencia y conocimientos, y ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Estoy convencido de que si mejoramos en cada una de las áreas clave, el éxito será inevitable».