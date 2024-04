Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa zanjarán sus diferencias en un combate de boxeo

No, no es ninguna broma, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa resolverán su eterno duelo en el ring. El balear retó al catalán a un combate de boxeo a través de las redes sociales y el actual probador de KTM de MotoGP no dudó en aceptar. Ambos tuvieron sus diferencias durante su etapa como pilotos, tanto que se odiaban y no se podían ni ver. Ahora, las dos leyendas del motociclismo español se han citado en el cuadrilátero en el combate más deseado de los últimos tiempos en el deporte de las dos ruedas.

«Hace 15 años tuvimos nuestros más y nuestros menos, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora que está de moda esto de las veladas de famosos, se me ha ocurrido un reto un poco loco: te reto aquí, en el Gran Price de Barcelona, a un combate a puerta cerrada», señaló Lorenzo en un vídeo publicado en sus redes sociales. En la publicación se podía leer el siguiente mensaje: «Después de nuestras diferencias, tanto dentro como fuera de la pista, creo que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto y enfrentarnos en el ring. Dani Pedrosa, te reto, ¿aceptas?».

La respuesta de Pedrosa no se hizo esperar. El 26, lejos de achantarse, aceptó el reto sin pensarlo porque dice que «la tentación de darte un par de hostias es bastante importante». «Hola Jorge, acabo de ver tu vídeo. Justo me pillas que voy a Jerez. Así de primeras, he pensado que es una idea bastante loca… pero también es verdad que ahora me encuentro en forma y no voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante. Así que, acepto tu reto: dime día y hora, y nos vemos en el ring».

El 99 y el 26 se verán las caras en el cuadrilátero para terminar de resolver sus diferencias de una vez por todas. En la memoria de todos está aquella imagen del Rey Juan Carlos I obligando a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa a darse la mano y saludarse en el Gran Premio de España en 2008, ya que no se podían ni ver por aquel entonces. Si bien el saludo fue muy forzado y los dos pilotos apenas se rozaron las manos, la imagen dio la vuelta al mundo. 16 años después de aquel momento, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa lo zanjarán todo en un combate de boxeo.

La comidilla del paddock

La pelea entre estas dos leyendas se ha convertido en el tema protagonista de las ruedas de prensa en Jerez. De hecho, esa fue una de las preguntas que se le hizo a un Dani Pedrosa que volverá a competir en MotoGP este fin de semana. El de Castellar del Vallés se lo tomó a risa cuando le preguntaron por el combate: «Sí, no lo hemos pensado mucho eso (risas). Pero bueno, qué vamos a hacerle. Ahí no me pueden lastrar. No hemos hablado todavía de los detalles exactos, la verdad, pero creo que estará por aquí este fin de semana y le puedes preguntar. Todavía no tenemos fecha ni nada».

Lorenzo ha comenzado recientemente a practicar boxeo, pero Pedrosa se encuentra en forma. De hecho, este fin de semana, Dani correrá en Jerez para probar las nuevas mejoras que ha traído KTM, lo que demuestra que sigue en plena forma incluso para competir al máximo nivel. Ambos fueron enemigos íntimos en el pasado y ahora lo resolverán todo en una velada de boxeo. En la parrilla, todos los pilotos están expectantes por ver ese combate.