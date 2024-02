Acosta ilusiona en su estreno en Malasia con Pedrosa al frente

Los pilotos de MotoGP han comenzado a preparar el 2024. Este jueves ha comenzado el primer test de pretemporada en Sepang, el Shakedown, donde Dani Pedrosa ha dominado y Pedro Acosta ha ilusionado tras firmar el segundo mejor tiempo del día. El bicampeón del mundo no quiso esperar al segundo día y se ha subido a la MotoGP para seguir cogiendo sensaciones y adaptándose a la nueva moto. El Tiburón de Mazarrón continúa con su adaptación pero ha dejado brotes verdes que invitan a la ilusión.

El murciano utilizó el test de Valencia para entender cómo funcionaba la MotoGP y tomando nota de todo. En este test de Sepang, poco más de un mes antes de que arranque la temporada, Acosta dio un paso al frente y rodó rápido aunque habrá que esperar al viernes que será cuando salgan los pilotos oficiales de los equipos. El nuevo piloto de Red Bull GasGas Tech3 probó un par de cosas en su RC16, como un innovador guardabarros delantero, además de probar también tanto el chasis de acero como el de carbono.

