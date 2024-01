El ex jefe de Honda asegura que intentarán recuperar a Márquez en 2025

La salida de Marc Márquez de Honda ha provocado un terremoto en el Mundial de MotoGP. El ilerdense ha arrancado una nueva etapa en Ducati de la mano de Gresini Racing tras 11 años con los del ala dorada. «No es un adiós, es un hasta pronto», aseguró el ocho veces campeón del mundo en su despedida del equipo japonés. Ahora, Livio Suppo, team manager de Honda hasta 2017, ha hablado sobre el posible regreso del español a la marca el próximo curso.

El que fuera también team manager de Suzuki analizó la nueva moto que está construyendo Honda, que ha fichado a Luca Marini por dos años, hasta 2025, con Joan Mir de número uno. Por su parte, Marc Márquez, ha firmado sólo un año con el equipo Gresini por lo que sería libre a finales de 2024 y podría volver a cambiar de aires. Ese año terminan contratos varios pilotos, entre ellos Joan Mir, por lo que de no continuar el campeón de 2020 se quedaría una plaza libre para el posible regreso del 93 en 2025.

Suppo reconoció que la nueva montura que está realizando el fabricante japonés es una señal y ahora sólo necesitarían un piloto top para volver a ganar. En ese sentido, el dirigente italiano cree que los de ala dorada intentarían recuperar a Marc Márquez: «Honda, con la nueva moto que se ha construido, ha enviado una señal y ahora lo único que necesitan es un piloto puntero para 2025. Creo que su prioridad es recuperar a Marc y eso ni siquiera me sorprendería».

El italiano conoce perfectamente cómo funciona la marca al haber trabajado con ellos, y comentó que Márquez y su antiguo equipo mantienen «una relación muy estrecha», aunque esto no es ningún secreto. «De hecho, hay una relación muy estrecha entre Marc y su antiguo grupo de trabajo y así lo confirma la forma en que se separaron. Además, me parece que Marc ha decidido tomarse 2024 como un año para mirar a su alrededor y entenderse a sí mismo. Estas pistas me hacen pensar en un posible regreso», explicó Suppo en una entrevista con GPOne.

Nueva etapa de Marc Márquez en Ducati

Mientras tanto, Marc Márquez se montará en la Desmodeci GP23 de Gresini, equipo satélite de Ducati. Allí compartirá box junto a su hermano Álex Márquez. Tras los primeros tests en Valencia son muchos los que sitúan al ex de Honda entre los favoritos al título. De hecho, Claudio Domenicali, CEO de Ducati, reconoció que el de Cervera «va a ganar muchas carreras y será un serio candidato al título este año».

Respecto a esta nueva etapa del seis veces campeón de la categoría reina de la mano de Gresini Racing, y si será un problema gestionar la presencia de Marc en Ducati para los de Borgo Panigale, Suppo reconoció que no lo ve así: «Sinceramente, no creo que sea un problema gestionar a Marc. Soy de la opinión de que él hará su propio camino con el objetivo de volver a ganar. Quizás un problema podrían ser las posibles críticas durante la temporada que deba gestionarse».