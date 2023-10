Oficial: Marc Márquez rompe con Honda y acelera su fichaje por Ducati

El culebrón llega a su fin. Marc Márquez ha anunciado su salida definitiva del Repsol Honda para irse a la Ducati de Gresini Racing en 2024, con el que firmaría por un año, hasta 2025. El ocho veces campeón del mundo ha comunicado su decisión después reunirse con la cúpula de Honda en el Gran Premio de Japón disputado el pasado fin de semana en Motegi. «Honda Racing Corporation y Marc Márquez han elegido mutuamente rescindir prematuramente su contrato de cuatro años al final de la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de MotoGP», reza el comunicado.

Al 93 le restaba un año más de contrato con los del ala dorada pero ambas partes han llegado a un acuerdo para su desvinculación sin penalización: «A falta de un año del contrato de cuatro años entre HRC y Marc Márquez, ambas partes han acordado mutuamente poner fin a su colaboración una vez finalizada la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de MotoGP. Ambas partes acordaron que lo mejor para ellos era buscar otras vías en el futuro para lograr mejor sus respectivas metas y objetivos».

«Esto pone fin a 11 años de colaboración entre el 93 y HRC en los que lograron seis Campeonatos del Mundo de la categoría reina, cinco Triple Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles juntos. Márquez consiguió su primera victoria en la categoría reina a bordo de la Honda RC213V en el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas, en 2013, para convertirse en el ganador más joven de la categoría reina y se convertiría en el campeón mundial más joven de la categoría reina ese mismo año», prosigue el escrito oficial.

«En 2014 defendió su título y ganó las 10 primeras carreras consecutivas del año, y también consiguió títulos en 2016, 2017, 2018 y 2019 como piloto de HRC con el equipo Repsol Honda. Ambas partes seguirán brindando todo su apoyo durante las pruebas restantes de la temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023. HRC desea a Marc Márquez lo mejor en sus proyectos futuros», concluye el comunicado de Honda.

Desde la fábrica japonesa siempre habían dicho que no retendrían a su piloto estrella si no quería seguir, a pesar de tener contrato en vigor. «Es evidente que nos gustaría que siguiera. Pero al final es él quien decide. Si decide marcharse, no le retendremos», comentó Koji Watanabe, presidente de HRC, en una entrevista realizada en el mes de julio. Tras varios meses de conversaciones entre Honda y Marc Márquez, finalmente han llegado a un acuerdo para romper el contrato y liberar al de Cervera, como señala el comunicado de Honda, para que se suba a una Ducati.

Para Márquez, su plan A siempre fue seguir en Honda y volver arriba con ellos pero las circunstancias son las que son y las mejoras que llegan no mejoran lo que hay. A su llegada a la India, el ilerdense reconoció que «tiene más potencial la Honda de este año que el prototipo de 2024». Estas palabras eran demoledoras para la marca japonesa y hacían presagiar el fin de una dupla histórica y que tantos éxitos ha obtenido.

A sus 30 años, Marc Márquez se siente capaz de luchar por el Mundial pero sabe que en Honda le espera otro año duro, de dar un paso atrás, agachar la cabeza y seguir ayudando al equipo a mejorar la moto y por eso ha decidido irse a Ducati. Pero su mentalidad ganadora impide al español aguantar otra temporada más así y finalmente ha optado por separar sus caminos tras 10 años vistiendo los colores del Repsol Honda.

Una década llena de éxitos

Márquez dio el salto a MotoGP de la mano de Honda en 2013, tras proclamarse campeón del mundo de Moto2. Los del ala dorada le dieron la oportunidad de competir en la máxima categoría del campeonato del mundo de motociclismo y él respondió ganando el título ese año. Diez años después de aquel idílico comienzo, el ilerdense se marcha con seis trofeos de campeón bajo el brazo.

De la mano del equipo nipón, Marc, ha vivido los mejores años de su carrera, en los que ganó seis títulos en siete temporadas, y también los peores, por las lesiones. En 2020, sufrió una grave caída en Jerez en el mes de julio, que supuso una fractura de húmero y el inicio de un auténtico calvario. Desde entonces las lesiones han marcado su carrera, con tres operaciones en el brazo en un mismo año.

Cuando volvió, en 2021, se perdió las dos últimas carreras de la temporada (Portimao y Cheste) por una leve conmoción cerebral. En el inicio de 2022, en el segundo gran premio, se golpeó la cabeza tras una brutal caída en Indonesia que le volvió a provocar un nuevo episodio de diplopía (visión doble). Unos meses después, tras la carrera de Mugello, anunció que se operaría por cuarta vez de la lesión en el hombro y eso le hizo perderse seis pruebas más.

Nuevo inicio para Marc Márquez en Ducati

Este año también ha sufrido diversas lesiones, en el dedo pulgar de la mano derecha y en las costillas, provocados por sus intentos de pelear con los de arriba y forzar la moto más de la cuenta. Tras las cinco caídas en Alemania, el del Repsol Honda cambió el chip y comenzó a trabajar más para el equipo en busca de mejorar la para 2024. Pero esas mejoras y esos cambios que ha hecho Honda no han sido suficientes para evitar la fuga de Márquez.

Ahora, el ocho veces campeón del mundo empezará una nueva etapa en Gresini junto a su hermano Álex Márquez tras 10 años vistiendo los colores de Honda. Tras ver el buen rendimiento de Álex a lomos de la Ducati y que se queda libre una moto porque Di Giannantonio no seguía, el equipo de Nadia Padovani y el propio Márquez alcanzaron un acuerdo que llevará al de Cervera a enfundarse el mono azul la próxima temporada.