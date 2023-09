Márquez juega al despiste con su futuro: «A lo mejor ya estoy convencido…»

Marc Márquez sigue pensando qué hacer con su futuro de cara a 2024. Si seguir en Honda, en el equipo donde ha ganado todos sus títulos en la categoría reina, o cambiar de aires en busca de volver a levantar un Mundial que parece imposible a día de hoy con el equipo japonés. Es precisamente en Japón donde se celebra este fin de semana una nueva cita de MotoGP y el piloto español ha sembrado todas las dudas en torno al próximo año.

El piloto español comentó este jueves a las puertas del Gran Premio de Japón en Motegi, con la plana mayor de Honda presente, que quizá ya está «convencido» sobre su futuro si bien «todo el mundo» le dice lo que quiere escuchar para intentar que tome una u otra decisión, en cuanto a seguir en Honda o cambiar a otro proyecto.

«Todo el mundo dice lo que tiene que decir para convencerme. A lo mejor ya estoy convencido. Nunca he dicho izquierda o derecha, solo he dicho que quiero la mejor solución y lo mejor para el proyecto. Ahí es donde estamos trabajando en conjunto con Honda, con quien tengo una relación muy especial», comentó Márquez en rueda de prensa sobre su futuro.

En este sentido, tras comentar días atrás que tenía hasta tres posibles planes de futuro, añadió que ya tiene «la mente clara». «A nivel mental no tengo ninguna duda sobre mí ni sobre qué es lo mejor para esta situación. Estamos trabajando, desde las últimas carreras, muchísimo para encontrar la mejor solución y abonar un mejor futuro para el proyecto y conseguir los mejores resultados lo más pronto posible», explicó.

Por otro lado, confirmó que el Gran Premio de la India fue «muy positivo» para el equipo y que, en casa, esperan seguir esa estela. «Estuve trabajando bien, muy sólido a parte de la pequeña caída en la curva 1 cuando perseguía a los Ducati buscando el podio. Pude retomar la carrera, el ritmo estaba ahí», rememoró sobre su carrera, que apuntaba a podio hasta esa caída.

«Lo he disfrutado, sin duda. Si estás ahí en el ‘Top 5’ tienes sensaciones distintas, incluso la mentalidad es completamente distinta. Pero nunca me he rendido, mi compromiso está inalterado aunque luche por ‘Top 15’. A ver si aquí puedo tener un buen rendimiento y estar a gran nivel», se sinceró sobre las buenas sensaciones de Buddh, incluido el podio en la carrera Sprint del sábado.

Mejor rendimiento

«Aquí tenemos algunas curvas ‘stop and go’, creo que no será como en India pero creo que podremos tener mejor rendimiento que en Silverstone o Catalunya. No hay expectativas, esperaremos al FP1 para entender dónde estamos», desveló sobre sus metas en Motegi.

En cuanto al nuevo calendario de 2024 para MotoGP, con récord de 22 Grandes Premios, se mostró algo contrario. «Son muchas, 22 carreras. Nos pagan por ello, sí, pero son 44 carreras con las sprint y si miras el índice de lesiones de este año, son muchas. Y parte son en las primeras vueltas de las carreras sprint. Son demasiadas lesiones. Con el anterior formato ya estaba bien, pero tendremos que acostumbrarnos», apuntó.