Jorge Martín gana la sprint en India con Márquez tercero

Jorge Martín se ha llevado la victoria en la carrera al sprint del GP de la India de MotoGP por delante de Pecco Bagnaia y Marc Márquez. El ilerdense regresa al podio 12 carreras después. Es el segundo podio del año para el de Honda, la última vez que lo hizo fue en la sprint de Portugal, donde también estuvo acompañado del italiano y el madrileño.

La carrera al sprint comenzó una hora y media de retraso por la lluvia. Los pilotos se mostraron algo reacios a salir porque había tramos de la pista que seguían mojados como la curva uno y la cuatro, dos de los puntos críticos de este circuito. Finalmente, tras salir 15 minutos a probar la pista en una práctica especial, los pilotos de MotoGP se enfundaron el mono, se colocaron el casco y salieron a pista.

La salida fue bastante caótica. Jorge Martín salió disparado y se puso primero a la llegada de la uno. Marco Bezzecchi se tocó con su compañero Luca Marini en la llegada de la uno y eso le hizo perder varias posiciones. Marini no pudo continuar en carrera pero el poleman se mantuvo encima de la moto y continuó en carrera. También se cayeron Pol Espargaró y Bradl en esa curva uno.

Este toque entre las dos motos del Mooney VR46 Racing Team hizo que las dos Honda ganaran posiciones y se colocaran tercero y cuarto respectivamente, con Binder a su estela. El sudafricano volvió a deleitar al público con una remontada espectacular en la salida, pasando de la decimocuarta posición a la quinta en apenas unas curvas. Márquez y Mir peleaban por el podio en la India, algo insólito esta temporada.

