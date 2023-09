Jorge Martín dinamita el Mundial de MotoGP

Jorge Martín ha puesto el Mundial patas arriba. En apenas una semana, la clasificación del campeonato del mundo de MotoGP ha dado un vuelco inesperado. El piloto del Pramac se ha metido de lleno en la pelea por el título cuando parecía imposible remontar a un Pecco Bagnaia, que se había mostrado intratable hasta el momento. Pero en las dos últimas carreras, Martinator se ha puesto en modo Time Attack y le ha recortado 26 puntos.

El piloto de San Sebastián de los Reyes se marchó de Red Bull Ring, el pasado 20 de agosto, a 62 puntos del liderato. La doble victoria de Bagnaia en la sprint y en la carrera del domingo del GP de Austria complicaban todavía más las opciones a Martín y Bezzecchi, sus dos perseguidores. A falta de 10 carreras para acabar la temporada parecía imposible destronar a Pecco, pero la caída del italiano en Montmeló lo cambió todo.

El español, que ha dado un paso al frente esta temporada, consiguió un gran tercer puesto en Barcelona que le permitió recortarle 16 puntos al vigente campeón. Ya llovía menos. Pero eso no era suficiente. Martinator no había dicho su última palabra y, aunque a su llegada a Misano no tenía muchas esperanzas de lograr algo grande, el resultado fue inmejorable: victoria al sprint y victoria el domingo que le reportaron 37 puntos, el máximo posible en un gran premio.

El madrileño se llevó el mayor botín en territorio enemigo, ya que los pilotos de la VR46 Academy conocen a la perfección el trazado de Misano. Para colmo, el premio fue doble porque se coloca a tan sólo 36 puntos del liderato del Mundial antes de afrontar la dura maratón final de ocho carreras, que arranca con el GP de India la próxima semana. Será la primera vez que corran en el Circuito Internacional de Buddh.

Jorge Martín ha dado un salto adelante en las últimas carreras, ya no es ese piloto que hacía muy bien el sábado y los domingos caía un poco. Ahora, el 89 se ha hecho fuerte los sábados y los domingos y eso le ha llevado a convertirse en la principal alternativa al título. A día de hoy, el madrileño parece ser el único que puede batir a Bagnaia. Al menos, de la parrilla, es el piloto más sólido y más constante, lo cual le ha permitido recortarle 26 puntos en tan sólo dos carreras. Pecco ya no tiene margen de error.