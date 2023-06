Jorge Martín presenta su candidatura al título

Jorge Martín ha dado un paso adelante esta temporada. El piloto madrileño ha encontrado esa regularidad que le faltaba para poder estar arriba y en Alemania lo demostró con dos victorias, en la sprint y el domingo, que le sitúan segundo del Mundial a tan sólo 16 puntos del líder, Pecco Bagnaia. La victoria del domingo fue más importante si cabe por cómo y contra quién se produjo.

El del Pramac Ducati dio un golpe de autoridad y presentó su candidatura al título tras imponerse a Bagnaia en una batalla antológica que se decidió en la última vuelta por 64 milésimas. Dos años después de su victoria en el GP de Styria 2021, el español volvió a subir a lo más alto del podio un domingo y confirmó su buen momento de forma. Ya con el triunfo en la sprint, Martín le arrebató la segunda posición de la general del campeonato del mundo a Bezzecchi.

El año pasado se decía que Martinator era un piloto de sábados pero esta temporada ha dado un salto adelante y se le ve un piloto mucho más maduro y sólido. Tras las primeras siete carreras, el de San Sebastián de los Reyes ha firmado cinco podios en las sprint race (dos primeros puestos, un segundo y dos terceros) y tres en la del domingo, uno menos que en la anterior temporada.

Martín estuvo cerca de subir al equipo oficial este año pero finalmente los de Borgo Panigale se decantaron por Enea Bastianini, que terminó tercero del Mundial. La decisión dejó algo tocado al español, que soñaba con vestir de rojo, pero ya se ha hecho a la idea y ahora está más fuerte que nunca como demostró en Sachsenring. El piloto del Pramac se consagró en Alemania tras aguantar un mano a mano durísimo con el vigente campeón del mundo y recortarle ocho puntos a Bagnaia para situarse a 16 del liderato.

Al asalto de la Catedral

A sus 25 años, el madrileño se ha convertido en el principal aspirante al título. Jorge Martín venía siendo muy sólido durante todo el 2023 pero en las últimas carreras había dado un salto adelante sumando dos segundos puestos consecutivos, y en Alemania consiguió dar ese pasito que le faltaba para lograr su segundo triunfo en MotoGP.

Ahora llega Assen, donde el español confía en dar otro pasito que le acerque todavía más al número uno del momento. No hay mejor lugar que la Catedral del motociclismo para confirmar que es el gran aspirante a pelearle el título a Pecco. Se especula con la posibilidad de que Ducati le corte el grifo si el del Pramac se acerca demasiado, pero Martín dijo en Alemania que no cree que eso suceda. «No creo, no creo. Sé que Ducati confía en mí, sé que aunque esté en Pramac saben mi potencial y hasta dónde puedo llegar y espero en que confíen en que puedo ganar y pelearlo con Pecco», aseguró.