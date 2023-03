La tremenda rajada de Jorge Martín contra Márquez: «Estoy cansado de esto»

Jorge Martín no vivió su mejor domingo en la carrera que inauguró la temporada de MotoGP en el Gran Premio de Portugal. El piloto de Pramac Racing cuajó un buen inicio de fin de semana logrando un segundo puesto en la carrera al sprint del pasado sábado, el cual lideró durante algunos tramos. No obstante, el madrileño no volvió a subir al podio en la prueba principal puesto que formó parte del accidente sufrido por Marc Márquez en las primeras vueltas, algo que no dejó pasar en sus declaraciones al términoE de la misma.

Jorge Martín auguraba un pronóstico peor sobre el choque con Márquez y pidió a Dirección de Carrera que actuase sobre lo ocurrido. «Es lo mismo de siempre. Pensaba que me había roto la pierna. Espero que Dirección de Carrera haga algo. Estoy cansado de esto», afirmó el madrileño en una entrevista a DAZN tras la carrera.

🗣️ "Lo mismo de siempre. Pensaba que me había roto la pierna". 🔊 "Espero que Dirección de Carrera haga algo. Estoy cansado de esto".@88jorgemartin habla después de lo ocurrido con Marc Márquez y Miguel Oliveira #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/I0jhDUBPpv — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2023

El piloto de Honda entró colado de más en la curva tres del circuito de Portimao y, así, tocó a su compatriota antes de derribar a Miguel Ángel Oliveira. El de Pramac Racing fue duro en sus críticas hacia la conducción de Márquez este domingo.

Confirmó su lesión

Las consecuencias de la acción fueron perjudiciales para los tres pilotos involucrados. De hecho, Jorge Martín también se llevó su parte pues, además de verse obligado a abandonar la prueba a seis vueltas del final, sufrió una rotura en uno de sus dedos. «Ha sido una carrera difícil. Me he roto un dedo del pie y creo que también tengo un esguince», confirmó el piloto, que tendrá menos de una semana para recuperarse y llegar a tiempo para el GP de Argentina.