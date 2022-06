Ducati se lo piensa con Jorge Martín

Jack Miller ha dejado un asiento libre en Ducati tras firmar por KTM. Ese puesto será para Jorge Martín o Enea Bastianini. El italiano parte como claro favorito en la carrera por ser el compañero de Pecco Bagnaia la próxima temporada, aunque en las oficinas del equipo transalpino creen que el español sería el más adecuado. El buen rendimiento del madrileño en estas últimas carreras está demorando la decisión de la fábrica italiana, lo cual favorece claramente al del PRAMAC.

Desde Ducati valoran positivamente la evolución de Martín, y son conscientes de que el piloto del PRAMAC estaba compitiendo con una moto que no se adaptaba para nada a su estilo de pilotaje. Ahora, han vuelto a su moto normal con la que hizo dos poles y el récord de Austin. Su rendimiento ha mejorado notablemente, mientras que Bastianini lleva dos ceros consecutivos. Sin embargo, el espectacular inicio del piloto de Gresini le sitúa por delante en las quinielas.

En los últimos días se ha levantado mucho revuelo en las redes sociales tras ver a Bastianini vestido con los colores de Ducati oficial junto a Bagnaia en la World Ducati Week. No obstante, desde la casa de Bolonia transmiten un mensaje de tranquilidad y afirman que todavía no se ha tomado ninguna decisión. El CEO de Ducati, Claudio Domenicale, reconoció que quieren contar tanto con La Bestia como con Martín en el futuro pero que todavía no es momento de tomar decisiones.

«Queremos tener a Bastianini y a Martín con nosotros para el futuro, son dos chicos que forman parte de nuestros planes y estamos trabajando para ello», explicó Domenicale que quiere darle tiempo al madrileño (operado recientemente) para demostrar su potencial. «No creo que ahora sea el momento de hacer todas las valoraciones, también porque nadie ha tenido la oportunidad de expresarse plenamente. Jorge ha sido operado esta semana y su moto no estaba tan preparada al principio, así que vamos a darles algo de tiempo».

El tiempo corre a favor de Martín

Domenicale se mostró muy contundente en la entrevista con GPOne. Aunque el piloto español del PRAMAC Racing mandó un mensaje a Ducati sobre su futuro mediante una charla en motogp.com. Jorge Martín asegura que si el año que viene no está en la Ducati oficial, buscará «una moto de fábrica» para continuar su andadura en MotoGP.

«Si miras los resultados, está claro que Enea (Bastianini) se merece ese asiento y yo no, pero creo que si miras más adentro, la historia esa muy distinta. Tiene una moto muy buena, es la moto con la que yo hice muchas cosas el año pasado, pero no pienso en esto. PRAMAC es el mejor equipo en el que he estado nunca, estoy muy feliz por la familia que estamos haciendo. Pero en el caso de que no esté en una moto de fábrica en Ducati, buscaré una moto de fábrica», comentó.

La pelea está servida. El año pasado Jorge Martín ganó la batalla del rookie del año, pero esta temporada ha empezado mejor Bastianini. Además, la nacionalidad del piloto de Gresini le acerca aún más a Ducati. No obstante, parece que la decisión se va a alargar hasta después del parón veraniego, en julio, y eso favorece al español que tendrá más tiempo para intentar decantar la balanza en su favor.